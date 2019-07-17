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Gastronomi dünyası "GastroAntep"te bir araya gelecek

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
KEŞFET HABERLERİ  | 17.07.2019 11:52 | Son Güncelleme

Gaziantep Valiliğinin koordinasyonunda Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep'i Geliştirme Vakfı (GAGEV) iş birliğiyle düzenlenen "GastroAntep Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali"nin ikincisi, 12-15 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Gastronomi dünyası "GastroAntep"te bir araya gelecek

Büyükşehir belediyesinden yapılan açıklamaya göre, GastroAntep Festivali bu yıl, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği ve İpekyolu Kalkınma Ajansı'nın kurumsal sponsorluğunda meraklılarıyla buluşacak.

Vali Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in liderliğinde, GAGEV'İN desteğiyle gerçekleştirilecek festival, uluslararası düzeyde yeme içme sektörünün ileri gelenlerine ve ziyaretçilerine unutamayacakları bir gastronomi deneyimi yaşatacak.

Dünyaca ünlü Michelin yıldızlı şefler, ünlü pasta şefleri, UNESCO gastronomi şehirleri, yerli ve yabancı basın temsilcileri, Türkiye'nin gastronomi profesyonelleri, üniversiteler, gurmeler, Gaziantepli tarım üreticileri ve Türkiye'nin farklı noktalarındaki Gaziantep mutfağının temsilcileri festivalde bir araya gelecek.

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Festival kapsamında konuklar için geziler, müze ziyaretleri, panel ve seminerler, atölyeler, şovlar, kadın ve çocuklar için atölye çalışmaları, konserler ve pek çok eğlenceli etkinlik organize edilecek. Michelin yıldızlı şefler, tamamen yerel ürünler kullanarak workshoplar düzenleyecek. Festivalde dünyanın yalnızca yerel ürünlerle gerçekleştirilen tek gastronomi yarışması "Local Chef" de yapılacak.

Böylece GastroAntep Festivali, Gaziantep'in gastronomi kültürü ve tarımsal gıda ürünlerinin dünyaya açıldığı bir platforma dönüşecek.

"GAZİANTEP KÜLTÜRÜNÜ DENEYİMLEME FIRSATI BULACAKLAR"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, geçen yıl ilki gerçekleşen "GastroAntep Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali"ne 250 binden fazla kişinin katıldığını ve dünyaca ünlü ve Michelin yıldızlı şeflerin, Gaziantep’in mutfağını yorumladığını hatırlattı.

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Gaziantep'in, zengin tarihi ve mimari güzelliklerinin yanı sıra Anadolu'ya özgü misafirperverliğini bir kez daha uluslararası bir platform olarak kurguladıkları bu festivalde gözler önüne sereceklerini ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Yerli ve yabancı tüm konuklarımız, festival boyunca kendine has Gaziantep kültürünü deneyimleme fırsatı bulacaklar. Gaziantep mutfağı, şehrin 12 bin yıllık tarihinde yer alan medeniyetlerden süzülerek gelen zengin kültürel mirasıdır. Gaziantep mutfağının UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil olmasının ardından hayata geçirdiğimiz GastroAntep Festivali ile şehrin kültürel ve gastronomi zenginliklerini ulusal ve uluslararası arenada sergilemeye devam ediyoruz. Gastronomi, turizm sektörüne ivme kazandıran önemli global trendlerden biri durumunda. Dünya çapında değerli kültürel varlıklardan biri olan Gaziantep mutfağı ve gastronomisi, sınırları aşarak dünyaya açılmayı da fazlasıyla hak ediyor. Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz festivalle global vizyonumuzu gerçekleştirme yolunda önemli bir adım daha atmış olacağız."

Kaynak: AA

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