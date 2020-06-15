YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gastronomi kentinin kirazı fiyatıyla da rekoltesiyle de sevindiriyor

Gastronomi kentinin kirazı fiyatıyla da rekoltesiyle de sevindiriyor

GAZİANTEP HABERLERİ  | 15.06.2020 11:05 | Son Güncelleme

Gaziantep'in yüksek kesimlerindeki kıraç arazilerde yetiştirilen kirazın bu yıl hem rekoltesi hem de fiyatı üreticileri mutlu etti - Şehitkamil Sert Çekirdekli Meyve Üreticileri Birliği Başkanı Enver Yıldız: - "Kiraz rekoltesi bu sene çok güzel. Hem fiyat hem de rekolte geçen seneye göre ortalama 3 kat arttı. Şu an bölgede 2 bin tona yakın kirazımız var"

GAZİANTEP (AA) - MEHMET AKİF PARLAK - Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önemli kiraz üretim merkezlerinden Gaziantep'te, bu yıl hem rekolte hem de fiyat yaklaşık üç kat arttı.

Dünyanın önemli mutfakları arasında yer alan ve bu zenginliği UNESCO tarafından da tescillenen Gaziantep'te, yaklaşık 25 yıldır kentin özellikle "Sof Yaylası" olarak adlandırılan ve temiz havasıyla bilinen yüksek kesimlerinde yetiştirilen "Napolyon" cinsi kirazın hasadına başlandı.

Yaklaşık 20 bin dönüm arazide üretilen kiraz, parlak kırmızı rengi, iri yapısı, aroması ve uzun raf ömrü gibi özellikleri nedeniyle ihracatın gözde meyvesi konumunda bulunuyor.

Şehitkamil Sert Çekirdekli Meyve Üreticileri Birliği Başkanı Enver Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin son yıllarda kiraz üretiminde ciddi başarılar elde etiğini söyledi.

Akdeniz ikliminin bittiği ve karasal iklimin başladığı bölgede yetiştirilen kirazların tadının daha faklı ve lezzetli olduğunu belirten Yıldız, bu lezzete özellikle yurt dışından büyük talep olduğunu ifade etti.

- "Hem rekolte hem de fiyat 3 kat arttı"

Bölgede genellikle "Napolyon", "Dalbastı" ve "Rambert" cinsi kirazları yetiştirdiklerini aktaran Yıldız, "Kiraz rekoltesi bu sene çok güzel. Hem fiyat hem de rekolte geçen seneye göre ortalama 3 kat arttı. Şu an bölgede 2 bin tona yakın kirazımız var. Fiyat ise 10 ile 15 lira arasında. Bu sene çiftçimizin yüzü güldü çok şükür. Geçen sene 750 ton kiraz vardı, fiyat ise 5-6 lira arasındaydı." diye konuştu.

Yıldız, Gaziantep kirazının ihracatta her geçen gün daha fazla talep gördüğünü belirterek, "2 bin ton kirazdan yaklaşık 1200 tonu ihracata gidiyor, diğeri iç piyasaya veriliyor. Genelde Almanya, İtalya, Norveç, Rusya gibi ülkelere gönderiyoruz. Gerçekten bu sene kiraz çok gözde bir meyve oldu." ifadelerini kullandı.

Yıldız, üreteciler tarafından titizlikle toplanan kirazların birliğe getirildiğini ve burada tırlara yüklenip aracı firmalar tarafından ihraç edildiğini anlattı.

Günde yaklaşık 2 tır ürün gönderdiklerini belirten Yıldız, "Bu yıl İskandinav ülkelerine göndermeye başladık. Çok yoğun talep var bizim kirazlara. Bunun da sebebi pandemi sürecinde insanlar içeriye kapandı ve tüketim her alanda arttı. Bu da ürünümüze olan talebi arttırdı. Rekoltede güzel olunca, ihtiyaca cevap veriyoruz. İnşallah böyle devam eder." değerlendirmesinde bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Çığlıklarını duyan koştu! Ayıyla uzun süre boğuştu ama... Çığlıklarını duyan koştu! Ayıyla uzun süre boğuştu ama...
23 Nisan Spor Şenliklerinin startı verildi23 Nisan Spor Şenliklerinin startı verildi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Aslanapa Ortaca köyünde 28 günlük karantina sona erdi

Aslanapa Ortaca köyünde 28 günlük karantina sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonla görüştüğü depremzedelere geçmiş olsun dileğinde bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonla görüştüğü depremzedelere geçmiş olsun dileğinde bulundu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Bingöl Devlet Hastanesindeki yaralılara ziyaret

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Bingöl Devlet Hastanesindeki yaralılara ziyaret

Adana'da "banka oturma" nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada bir kişi yaralandı

Adana'da "banka oturma" nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada bir kişi yaralandı

Burhaniye’de engelli Ramazan hayır çeşmeleri için yardım bekliyor

Burhaniye’de engelli Ramazan hayır çeşmeleri için yardım bekliyor

Kırşehir-Ankara yolunda kaza: 1 yaralı

Kırşehir-Ankara yolunda kaza: 1 yaralı

Gaziantep Namaz Vakitleri 15 Haziran Pazartesi

İmsak
03:18
Sabah
05:03
Öğle
12:36
İkindi
16:27
Akşam
19:59
Yatsı
21:37

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler15 Haziran Pazartesi

Emek Hacettepe Eczanesi
Sehitkamil
Nadide Eczanesi
Sehitkamil
Oruç Eczanesi
Sehitkamil
Pazar Eczanesi
Sehitkamil
Tabakhane Vahdet Eczanesi
Sehitkamil
Yeni Fulya Eczanesi
Sehitkamil
Albayram Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

GÜNCELLEME - Gaziantep'te iş adamının otomobiline silahlı saldırı düzenlendi

GÜNCELLEME - Gaziantep'te iş adamının otomobiline silahlı saldırı düzenlendi

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

“gençlik Komisyonu Her Yerde”

“gençlik Komisyonu Her Yerde”

Eşine Ciğerini Vermek İçin 9 Ayda 40 Kilo Verdi

Eşine Ciğerini Vermek İçin 9 Ayda 40 Kilo Verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.