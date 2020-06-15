Gastronomi kentinin kirazı fiyatıyla da rekoltesiyle de sevindiriyor

GAZİANTEP (AA) - MEHMET AKİF PARLAK - Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önemli kiraz üretim merkezlerinden Gaziantep'te, bu yıl hem rekolte hem de fiyat yaklaşık üç kat arttı.

Dünyanın önemli mutfakları arasında yer alan ve bu zenginliği UNESCO tarafından da tescillenen Gaziantep'te, yaklaşık 25 yıldır kentin özellikle "Sof Yaylası" olarak adlandırılan ve temiz havasıyla bilinen yüksek kesimlerinde yetiştirilen "Napolyon" cinsi kirazın hasadına başlandı.

Yaklaşık 20 bin dönüm arazide üretilen kiraz, parlak kırmızı rengi, iri yapısı, aroması ve uzun raf ömrü gibi özellikleri nedeniyle ihracatın gözde meyvesi konumunda bulunuyor.

Şehitkamil Sert Çekirdekli Meyve Üreticileri Birliği Başkanı Enver Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin son yıllarda kiraz üretiminde ciddi başarılar elde etiğini söyledi.

Akdeniz ikliminin bittiği ve karasal iklimin başladığı bölgede yetiştirilen kirazların tadının daha faklı ve lezzetli olduğunu belirten Yıldız, bu lezzete özellikle yurt dışından büyük talep olduğunu ifade etti.