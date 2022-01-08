YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gastronomi kentinin patlıcan kurutmalıkları takıya dönüştü

Gastronomi kentinin patlıcan kurutmalıkları takıya dönüştü

08.01.2022 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UNESCO'nun gastronomi dalında "Yaratıcı Şehirler Ağı"nda yer alan Gaziantep'te kadın girişimci, kente özgü kurutmalık patlıcandan takılar hazırlıyor - Oğuzeli ilçesinde yaşayan Senem Türkkan: - "Patlıcan kurusundan elde ettiğim küpeleri internet aracılığıyla satışa sundum. Gören herkes çok beğendi"

GAZİANTEP (AA) - KEMAL KARAGÖZ - UNESCO'nun gastronomi dalında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil ettiği Gaziantep'te yaşayan Senem Türkkan, kentin mutfağında önemli yere sahip patlıcan kurutmalıklarını estetik dokunuşla takı ve küpeye dönüştürüyor.

Oğuzeli ilçesinde 38 yaşındaki ev hanımı Türkkan, bin bir zahmetle hazırladıkları patlıcan kurutmalıklarının parçalarının çöpe gitmemesi için girişimde bulundu.

Türkkan, yaklaşık iki yıl önce İpekyolu Kalkınma Ajansının desteğiyle kurulan Ezogelin Tarımsal Kadın Kooperatifindeki tarım okulunda patlıcan oymaya başladı.

İlçede açılan kurutmalık patlıcanla ilgili kursa kayıt yaptıran kadın, "Patlıcan Küpeleri" projesini geliştirerek Avrupa Birliğinden yaklaşık 2 bin avro hibe desteği aldı.

Türkkan, patlıcanın kurusundan elde ettiği birbirinden renkli küpeleri, hediyelik eşya olarak internet üzerinden satışa sunarak ev ekonomisine katkı sağlıyor.

Senem Türkkan, AA muhabirine, küçük patlıcanların hasat zamanı heba olduğunu söyledi.

Bu nedenle "Patlıcan Küpeleri" projesini hayata geçirdiğini belirten Türkkan, şöyle konuştu:

"Küçük patlıcanları ilk etapta kulağa asılacak şekiller yapmaya başladım. Daha sonra ilçede açılan patlıcan kursuna gittim. Burada tasarladığım patlıcan küpeleri projem vardı. Bu projemi hayata geçirmek istedim. Web sitesi açarak patlıcan kurusundan elde ettiğim küpeleri internet aracılığı ile satışa sundum. Büyükşehir Belediyesince hazırlanan hediyelik kolileriyle yaptığım ürünleri vermeye başladım. Gören herkes çok beğendi. En son Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye ettim."

İnternet üzerinden talepleri karşılamaya çalıştığını anlatan Türkkan, "Ürünlerimi İzmir, Antalya, Ankara, Gaziantep ve çevre illere gönderdim. Talep şu anda fazla. Gaziantep'te turistik yerlerde ve bakırcılar çarşısında satışını yapmayı düşünüyorum." dedi.

- "Boncuk ve çiçeklerle renklendiriyorum"

Türkkan, küçük çiçeklerle tasarım işine de başladığını ifade ederek şunları kaydetti:

"Hibe almaya başladıktan sonra pense, boncuk ve benzeri eşyaları almaya başladım. Kendime çalışma ortamı oluşturdum. Her gün değişik tasarımlarla küpelerimi geliştirmeye devam ediyorum. Patlıcan küpesi denildiğinde çok basitmiş gibi görünüyor. Patlıcanın büyük halini çok rahatlıkla oyabilirsin ama minik patlıcanı oymak zahmetli ve yorucu. En küçüklerini topladıktan sonra oymaya başlıyorsunuz. Daha sonra kurutma aşaması var. Pense aracılığı ile boncuk ve çiçeklerle renklendiriyorum. Bir çift küpeyi 50 liraya satıyorum. Küpeyi alan müşterilerim tekrar sipariş veriyor. İleride domatesten takı tasarımı yapmak istiyorum."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu da oldu! Parmağına taktı, soluğu hastanede aldıBu da oldu! Parmağına taktı, soluğu hastanede aldı
Yürek yakan anlar! Oğlunu görünce yıkıldıYürek yakan anlar! Oğlunu görünce yıkıldı
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Gaziantep'te yüzme şampiyonasını izledi:Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Gaziantep'te yüzme şampiyonasını izledi:
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep

Gaziantep Namaz Vakitleri 8 Ocak Cumartesi

İmsak
06:12
Sabah
07:37
Öğle
12:42
İkindi
15:15
Akşam
17:37
Yatsı
18:57

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler 8 Ocak Cumartesi

Aras Eczanesi
Sehitkamil
Çelemler Eczanesi
Sehitkamil
Dostlar Eczanesi
Sehitkamil
Gülten Eczanesi
Sehitkamil
Hacıbaba Emek Eczanesi
Sehitkamil
Şeker Eczanesi
Sehitkamil
Balcı Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Trabzonspor'dan Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Gevrek'e geçmiş olsun mesajı

Trabzonspor'dan Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Gevrek'e geçmiş olsun mesajı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Denizli'de sokakta yürürken bıçaklanan çocuk ağır yaralandı

Denizli'de sokakta yürürken bıçaklanan çocuk ağır yaralandı

Antalya’da kayıp olarak aranan oto tamircisinin cesedi bulundu

Antalya’da kayıp olarak aranan oto tamircisinin cesedi bulundu

Yeni Malatyaspor'da genel kaptanlığa Damir İbric getirildi

Yeni Malatyaspor'da genel kaptanlığa Damir İbric getirildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.