Gattuso, derbide takımının başında olacak

Futbolculuk döneminde İtalyan devi Milan'ın efsaneleri arasına adını yazdıran ve şu sıralar Milano ekibinde teknik direktör olarak görev yapan Gattuso'nun, önümüzdeki hafta oynanacak ve kulüp için büyük önem arz eden İnter derbisinde takımının başında olup olmayacağı merak konusuydu.

Futbolculuğunda olduğu gibi teknik direktörlük kariyerinde de agresif bir görüntü çizen Gattuso, teknik adamlık kariyerinde pek çok ceza aldı. Milan yönetimi, Gatttuso'nun geçtiğimiz hafta oynanan Chievo maçında agresif hareketler sergileyerek tekrar ceza almasından ve İtalyan teknik adamın derbide takımın başında olamamasından korkuyordu ancak korktukları başlarına gelmedi. Zira Gattuso, takımının 2-1 kazandığı maçta, saha kenarında kendisine ayrılan çizgileri ihlal etmemek için büyük çaba sarf etti.

Ancak maçın ilerleyen dakikalarında karşılaşmanın hakemi tarafından tribüne gönderilen İtalyan teknik adam, bir kez daha 'acaba mı' dedirtirken yürekleri ferahlatan haber İtalya Futbol Federasyonu'ndan geldi. İtalya Futbol Federasyonu, Gattuso'ya sadece 15 bin Euro para cezası verirken, Milan yönetimi bu gelişmeyle rahat bir nefes aldı.

Gattuso, takımı Milan'ın 17 Mart Pazar akşamı İnter ile karşılaşacağı derbide takımının başında olacak.

