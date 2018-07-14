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Dünyaca ünlü isim hapse girebilir!

İTALYA HABERLERİ  | 14.07.2018 17:32 | Son Güncelleme

Milan'ın efsane oyuncusu ve teknik direktörü Gennaro Gattuso hapis cezasıyla karşı karşıya... İtalya basınına göre Gattuso'nun da dahil olduğu 42 kişi hakkında para aklama suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. İtalya’da para aklamanın cezası ise 4 ile 12 yıl arası hapis...

Dünyaca ünlü isim hapse girebilir!

UEFA'nın Finansal Fair-Play kriterlerine takılan ve Avrupa'dan men edilen Milan, ciddi bir sorunla daha boğuşuyor. Teknik direktör Gennaro Gattuso hakkında, Mayıs 2014'te iflas eden ve yüzde 35'ine sahip olduğu bir domuz çiftliğinde para aklama suçu işlediği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Gattuso dışında 41 kişinin daha soruşturma altında olduğu belirtildi. Gattuso, Kasım 2011 ile Aralık 2013 arasında domuz çiftliğinin hissedarlarından biriydi. İtalya’da para aklamanın cezası ise 4 ile 12 yıl arası hapis...

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Anahtar Kelimeler:
Gennaro Gattuso milan

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