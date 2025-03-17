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  4. Gattuso, mağlubiyet sonrası canlı yayını bastı! Gergin anlar... Herkes şok oldu

Gattuso, mağlubiyet sonrası canlı yayını bastı! Gergin anlar... Herkes şok oldu

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
17.03.2025 15:45
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Hajduk Split Teknik Direktörü Gennaro Gattuso, Rijeka karşısında alınan 3-0'lık mağlubiyetin ardından Hırvat kanalında canlı yayına girerek yayıncı kuruluşun yorumcularıyla tartışma yaşadı. İtalyan teknik adam oldukça gergindi.

Gattuso, mağlubiyet sonrası canlı yayını bastı! Gergin anlar... Herkes şok oldu

Gattuso, İngilizce konuşarak başladı ve ardından sert bir şekilde İtalyanca ve İspanyolcaya geçti. Sonrasında gergin anlar yaşandı.

"İNSANLARA SAYGI DUYMALISIN"

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İtalyan teknik adam, eski futbolcu ve şu anda yorumculuk yapan Jelicic'e yönelik olarak, "Çok fazla konuşuyorsun, insanlara saygı duymalısın. Her zaman olumsuz konuşuyorsun. İnsanlara saygı duymalısın' dedi. Jelicic ise Gattuso'ya elini yüzünün önünde sallamadan konuşmasını istediği söyleyerek; "Sen burada bir yabancısın, İtalya'dan buraya geldin ve saygı göstermek zorundasın" dedi. Gattuso ise son olarak, "Eğer buradaysan, bir daha konuşmaya gelmeyeceğim" diyerek yayını terk etti.

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Anahtar Kelimeler:
spor Hajduk Split futbol
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