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GAÜN İletişim ve Toplumsal Dönüşüm çalışmaları yayımlandı

24.02.2021 15:30 | Son Güncelleme:
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GAÜN İletişim ve Toplumsal Dönüşüm çalışmaları yayımlandı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İletişim Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İletişim Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. M. Emre Köksalan, Doç. Dr. Gökhan Gökgöz ve Doç. Dr. Bayram Oğuz Aydın’ın editörlüğünü yaptığı ’İletişim ve Toplumsal Dönüşüm: Yorumsamacı ve Etnografik Bir Yaklaşım’ kitabı yayımlandı.
GAÜN “İletişim ve Toplumsal Dönüşüm” yüksek lisans programı öğrencilerinin tez çalışmalarından oluşan ’İletişim ve Toplumsal Dönüşüm: Yorumsamacı ve Etnografik Bir Yaklaşım’ kitabı Prof. Dr. M. Emre Köksalan, Doç. Dr. Gökhan Gökgöz ve Doç. Dr. Bayram Oğuz Aydın’ın editörlüğünde yayımlandı.
2013 Yılında GAÜN Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde açılan İletişim ve Toplumsal Dönüşüm yüksek lisans programının Türkiye’de bir ilk olduğunu belirten GAÜN İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Emre Köksalan, “Halihazırdaki öğrencilerimiz ile mezunlarımızın tez çalışmalarından yola çıkarak yazdıkları araştırmalardan oluşan bu kitap, iletişim ve toplumsal dönüşüm ilişkisine etnografik ve yorumsamacı bir yaklaşımın olanaklarını çok farklı sahalara odaklanarak tartışıyor” dedi.
İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Başkanı Doç. Dr. Gökhan Gökgöz ise kitabın yayımlanmasından duyduğu mutluluğu ifade ettiği konuşmasında, bu çalışmanın yaşama dokunan çok güçlü metinler barındırdığını belirterek, çalışmanın her birinin birer doktorant olan pırıl pırıl genç akademisyenler tarafından kaleme alındığını dile getirdi. Doç. Dr. Gökgöz, bu çalışmanın bir kadim kenti akademisinde tesadüfen buluşan bir topluluğun serencamı olduğunu söyledi.
Yeni açılan bir program olmasına rağmen öğrencilerin kısa sürede önemli işler başardığını söyleyen İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Bayram Oğuz Aydın ise, “Yurtiçi ve yurtdışında içerik ve kapsam olarak örneğine az rastlanan bir lisansüstü programda eğitim ve öğretime devam ediyoruz. Bu kitap öğrencilerimizin programda yaptıkları çalışmaları ve çıktılarını taçlandırıyor. Çalışmalarımızın meyvesini görmek biz hocaları da ziyadesiyle mutlu ediyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
’İletişim ve Toplumsal Dönüşüm: Yorumsamacı ve Etnografik Bir Yaklaşım’ adlı kitap Gaziantep yerelindeki kültürel pratikler, yerelde sinema gibi birçok olguyu okuyucuya sunuyor. Kitapta, Gamze Büdeyri, Berna Akdeniz, Revşan Şen, Hakan Kılınç, Helin Hazal Çakmak, Pelin Güngör Şerbetçi, Seda Dilek Göğüş, Bermal Bekalp ve Zeynep Turhallı’nın çalışmaları yer alıyor.

GAÜN İletişim ve Toplumsal Dönüşüm çalışmaları yayımlandı

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