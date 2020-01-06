YURTHABER
  4. GAÜN’e ‘Başarıda Yılın En’leri’ ödülü

GAÜN’e ‘Başarıda Yılın En’leri’ ödülü

GAZİANTEP HABERLERİ  | 06.01.2020 11:00 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla Dünya Basın Mensupları Derneği (DBMD) tarafından düzenlenen ve 2019 yılının en iyilerinin belirlendiği ‘Başarıda Yılın En’leri’ ödül töreninde, Gaziantep Üniversitesi, kültür ve sanata yaptığı katkılardan dolayı Rektör Prof.

GAÜN’e ‘Başarıda Yılın En’leri’ ödülü

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla Dünya Basın Mensupları Derneği (DBMD) tarafından düzenlenen ve 2019 yılının en iyilerinin belirlendiği ‘Başarıda Yılın En’leri’ ödül töreninde, Gaziantep Üniversitesi, kültür ve sanata yaptığı katkılardan dolayı Rektör Prof. Dr. Ali Gür ödüle layık görüldü.
İstanbul Çırağan Sarayı’nda düzenlenen; medya, eğitim ve siyaset dünyasından birçok kişinin katıldığı törende ‘Başarıda Yılın En’leri’ ödülü, DBMD Başkanı Muzaffer Tunç tarafından Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür’e takdim edildi. Başarı ödülünü almaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Prof. Dr. Ali Gür, Gaziantep Üniversitesi’nin Suriye güvenlikli bölgede açtığı fakültelerle üç dilde eğitim veren, intörn mühendislik, toplumsal duyarlılık projeleri, bilimsel ve sanatsal alandaki çalışmaları ile bölgesine öncülük eden uluslararası bir Üniversite olduğunu vurguladı.
GAÜN Genel Sekreteri Doç. Dr. Ayhan Doğan’ın da katıldığı ödül töreninde, çeşitli kategorilerde yıla damgasını vuran çalışmalar, kendi sektör ve branşlarında farkındalık oluşturarak, Türkiye ve dünya için toplumsal, akademik ve bilimsel faydalar sağlamış birçok kurum, kuruluş, firma ve kişiler ödüllendirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Herhalde istedikleri kadar öpüşemiyorlar''Herhalde istedikleri kadar öpüşemiyorlar'
Kaybolan 8 koyunu jandarma bulduKaybolan 8 koyunu jandarma buldu
Gaziantep’te 4 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildiGaziantep’te 4 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kaymakam Karadağ: "Kadın kursiyerler bizleri mahcup etmedi"

Kaymakam Karadağ: "Kadın kursiyerler bizleri mahcup etmedi"

Gürpınar’da ev yangını

Gürpınar’da ev yangını

GÜNCELLEME - Antalya'da biri doktor iki kişi villada ölü bulundu

GÜNCELLEME - Antalya'da biri doktor iki kişi villada ölü bulundu

Yoğun kar yağışı Özvatan’da iki futbol maçını erteletti

Yoğun kar yağışı Özvatan’da iki futbol maçını erteletti

Şampiyonluk maçına çıkacak takımları için stadı mahalle halkı temizledi

Şampiyonluk maçına çıkacak takımları için stadı mahalle halkı temizledi

Malatya merkeze mevsimin 2’nci karı düştü

Malatya merkeze mevsimin 2’nci karı düştü

Gaziantep Namaz Vakitleri 6 Ocak Pazartesi

İmsak
06:12
Sabah
07:37
Öğle
12:41
İkindi
15:13
Akşam
17:34
Yatsı
18:55

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler 6 Ocak Pazartesi

Elçin Eczanesi
Sehitkamil
Hengirmen Eczanesi
Sehitkamil
İrem Eczanesi
Sehitkamil
Selçuk Eczanesi
Sehitkamil
Tabakhane Vahdet Eczanesi
Sehitkamil
Alev Eczanesi
Sahinbey
Aslıhan Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

DHMİ, Gaziantep’e 2020 yılının ilk müjdesini verdi

DHMİ, Gaziantep’e 2020 yılının ilk müjdesini verdi

Gaziantep'te 11 kilogram esrar ele geçirildi

Gaziantep'te 11 kilogram esrar ele geçirildi

Sanayi Sicil Belgesi ve Yıllık İşletme Cetveli GTO’da anlatıldı

Sanayi Sicil Belgesi ve Yıllık İşletme Cetveli GTO’da anlatıldı

Gaziantep'te 350 bin dolar çaldığı ileri sürülen kadın ve torunu yakalandı

Gaziantep'te 350 bin dolar çaldığı ileri sürülen kadın ve torunu yakalandı

Kablo hırsızları yakalandı

Kablo hırsızları yakalandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.