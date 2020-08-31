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GAÜN’ÜN Postharvest projesi iyi uygulama seçildi

GAZİANTEP HABERLERİ  | 31.08.2020 15:03 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından yürütülen Erasmus Plus Hibe Programı kapsamında finanse edilen ve geçtiğimiz aylarda tamamlanan “Gıda Zincirindeki Hasat Sonrası Kayıpları Azaltmak İçin Yenilikçi Yaklaşımlar (PostHarvest)” Projesi, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) desteği ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından iyi uygulama seçildi.Gaziantep Üniversitesinin (GAÜN) ortak olarak yer aldığı ve Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyeleri Prof.

GAÜN’ÜN Postharvest projesi iyi uygulama seçildi

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından yürütülen Erasmus Plus Hibe Programı kapsamında finanse edilen ve geçtiğimiz aylarda tamamlanan “Gıda Zincirindeki Hasat Sonrası Kayıpları Azaltmak İçin Yenilikçi Yaklaşımlar (PostHarvest)” Projesi, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) desteği ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından iyi uygulama seçildi.

Gaziantep Üniversitesinin (GAÜN) ortak olarak yer aldığı ve Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Fahrettin Göğüş, Doç. Dr. Derya Koçak Yanık ve Arş. Gör. Aysel Elik tarafından yürütülen projenin koordinatörlüğünü Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü yaptı. Proje, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) desteği ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Gıdanı Koru, Sofrana Sahip Çık" projesi kapsamında seçilen sekiz iyi uygulamanın içerisinde yer aldı.
“Amaç hasat sonrası kayıpları azaltmak”
Proje amacının seçilen bahçecilik ürünlerinin kalite, emniyet ve pazarlanabilirliğini arttırmak için hasat sonrası sektörlerde (gıda tedarik zinciri) mesleki eğitim gereksinimlerini karşılayan bir eğitim paketi geliştirmek olduğuna vurgu yapan GAÜN Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fahrettin Göğüş, “Projemiz kapsamında gıda zincirinde hasat sonrası kayıpların azaltılması yönünde bilgilendirme, bilinçlendirme ve farkındalık çalışmaları gerçekleştirdik. Zira yaşanan kayıplar üretim ve hasat süreçlerinde yüzde 54 işleme, dağıtım ve tüketim süreçlerinde yüzde 46 seviyesindedir. Önlem alınmadığı ve yeni politikalar geliştirilmediği takdirde 2025 yılında gıda atıklarının yaklaşık olarak günde 6 Milyon tona ulaşması beklenmektedir. Bu seviyede bir atık yaklaşık 1 milyar insanın beslenmesi anlamına gelmektedir” dedi.
Bu veriler de göz önünde bulundurulduğunda maliyeti yüksek olan ve çiftçimizin büyük emekleriyle yetiştirilen meyve sebzenin kayıplarının azaltılmasına yönelik her adımın değerli olduğuna inanarak bu projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Prof. Dr. Göğüş, “Projenin yürütülmesinde büyük emekleri geçen proje yürütücüsü Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne ve diğer proje ortaklarımız olan Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Bursa Büyükşehir Belediyesi Tarım A.Ş., Bursa Ticaret Borsası, İspanya Gıda ve Konservecilik Ulusal Teknoloji Merkezi, Romanya Galati Üniversitesi, Avusturya ISEKI-Gıda Derneğine teşekkür ederiz” diye konuştu.

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