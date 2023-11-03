Gayrimenkule yaptığı yatırımlarla tanınıyor! Emrah konser ödemesi olarak para yerine bakın ne alacak

'Boynu Bükükler' ve 'Ayrılamam' albümleri ile satış rekorları kıran 52 yaşındaki şarkıcı Emrah gerek özel hayatı gerekse kariyeriyle tanınan bir isim.

Kazancını gayrimenkule yatırmasıyla da bilinen Emrah konserlerine devam ediyor.

Şimdilerde 40'ıncı sanat yılına özel hazırlanan albümüyle adından söz ettiren sanatçı, Dubai yolcusu. Milliyet'te yer alan habere göre; sayısız yurt içi konser vermesine karşın uzun süredir sahnelere ara veren Emrah, düğünde vereceği konser karşılığında pırlanta taşla ödeme alacak.

Yaptığı yatırımlarla adından sıkça söz ettirmeyi başaran ünlü şarkıcıya verilecek pırlanta taşın kaç karat olduğu ise merak konusu.





