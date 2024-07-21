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Gazeteci Güneri Cıvaoğlu hastaneye kaldırıldı! Restoranda düşüp başını çarptı, yoğun bakıma alındı

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
21.07.2024 13:22
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Dün akşam gittiği restoranda düşerek başını çarpan Güneri Cıvaoğlu hastaneye kaldırıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Güneri Cıvaoğlu yoğun bakıma alındı. Cıvaoğlu’nun son durumu merak edilirken, bu sabah saatlerinde ise yeni bir gelişme yaşandı.

Gazeteci Güneri Cıvaoğlu dün akşam gittiği restoranda dengesini kaybederek düştü ve başını çarptı.

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GÜNERİ CIVAOĞLU'NUN SAĞLIK DURUMU

Cıvaoğlu bu sabah saatlerinde yoğun bakımdan çıkarıldı. Cıvaoğlu'nun konuşma ve hafıza fonksiyonlarının etkilenmediği belirtildi.

Doktorlar Cıvaoğlu'nun tedbir amaçlı bir süre daha gözlem altında tutulacağını ifade etti.

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GÜNERİ CIVAOĞLU KİMDİR?

30 Temmuz 1939 Ankara doğumlu olan Güneri Cıvaoğlu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okurken aynı zamanda gazetecilik de yaptı. Cıvaoğlu, Akis dergisi ve Yeni İstanbul gazetesinde muhabir olarak çalıştı.

TRT'nin kuruluşunda sabah haberlerini hazırlayan ekibin başında olan Cıvaoğlu, sonraki yıllarda Tercüman Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni oldu. Güneş Gazetesi'ni ortağı ve genel yayın yönetmeni olarak kuran Cıvaoğlu, 1986-1996 yılları arası Sabah Gazetesi'nde köşe yazarlığı yaptı ve Show TV'nin genel müdürü oldu.

1996'dan sonra Milliyet Gazetesi'nin başyazarı olan Cıvaoğlu, Kanal D'de yorum programı yaptı. 'Durum' adlı programı sunan Cıvaoğlu, yine Kanal D'de 'Şeffaf Oda' adlı programı hazırlayıp sundu.

Cıvaoğlu, 2013 yılında TV8'e geçti ve üç yıl bu kanalda çalıştı. Bilgi Üniversitesi'nde İletişim dersleri veren Güneri Cıvaoğlu, aynı zamanda İstanbul Barosunda kayıtlı avukattır.

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Gazeteci
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