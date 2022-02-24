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Gazeteci Güngör Arslan'ın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

24.02.2022 02:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gazeteci Güngör Arslan'ın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de gazeteci Güngör Arslan'ın ofisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Arslan'ın İzmit ilçesi Cedit Mahallesi Muzaffer Fidan Sokak'taki ofisinde 19 Şubat'ta silahlı saldırı sonucu yaralanması ve kaldırıldığı Kocaeli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Saldırının ardından suç aleti tabancayla yakalanan şüpheli Ramazan Ö. ile olayla ilişkisi olduğu değerlendirilerek daha sonra gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan Burhan P, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Biri kadın 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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