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Gazeteci Hakan Taş, Ankara’da okurlarıyla bir araya geldi

HAKKARİ HABERLERİ  | 11.06.2020 16:52 | Son Güncelleme

Gazeteci Hakan Taş, "Hakkari’de gazeteci olmak" isimli kitabının tanıtımı kapsamında Ankara’daki okurlarıyla bir araya geldi.Ankara Hakkari Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneğinde (ANHAK-DER) düzenlen tanıtıma gazeteci, siyasetçi, bürokrat ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Gazeteci Hakan Taş, "Hakkari’de gazeteci olmak" isimli kitabının tanıtımı kapsamında Ankara’daki okurlarıyla bir araya geldi.
Ankara Hakkari Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneğinde (ANHAK-DER) düzenlen tanıtıma gazeteci, siyasetçi, bürokrat ile çok sayıda vatandaş katıldı. Okurlarına hitaben açıklamalarda bulunan Gazeteci Hakan Taş, kitapta Hakkari ve bölgenin son 50 yılına dair gözlemlerini yazdığını söyledi. Kitapta yazılanların gerçek yaşam hikayesi olduğunu anlatan Taş, "Hakkari’de 35 yıl boyunca gazetecilik yaptım. Kitapta yazılanlar zor bir bölgede çalışırken başımdan geçen gerçek hikaye ve olaylara dayanıyor. Bu kitapta anı, hüzün ve güzellikler var. Kitapta gelecek nesillere ışık olacak bir tarih; Doğu ve Güneydoğu’da bitmeyen gerginlik ve ülkemizin o karanlık dönemden geçiş hikayesi de var" ifadelerini kullandı.
Gazeteci Taş, tanıtımda kendisini yalnız bırakmayan hemşehri ve dostlarına teşekkür etti.
Hakkari eski milletvekillerinden Esat Canan ise memnuniyetini dile getirerek, bölgenin önemli olaylarını kitaplaştırdığı için Gazeteci Hakan Taş’ı tebrik etti.
Etkinlik, imza töreni ve çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

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