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Gazeteci Levent Gültekin'i darbeden sanıklarla ilgili karar açıklandı

23.03.2022 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gazeteci Levent Gültekin'i darbeden sanıklarla ilgili karar açıklandı

İSTANBUL (AA) - Gazeteci Levent Gültekin'in darbedilmesine ilişkin 2 sanığa "kasten yaralama" suçundan verilen 11 ay 20'şer gün hapis cezası hükmünün açıklanması geriye bırakıldı.

Bakırköy 47. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tarafların avukatları katıldı.

Sanıkların avukatı, beraat talebinde bulunurken, müşteki avukatı da, sanıkların en üst sınırdan cezalandırılmasını istedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanıklar Muhammed Emin Kılıç ve Ömer Doğru'yu "kasten yaralama" suçundan ayrı ayrı 1 yıl hapis cezasına çarptırdı. Eylem nedeniyle müştekide hafif derecede kemik kırığı meydana geldiğini belirten mahkeme, cezayı 1 yıl 2'şer aya yükseltti.

Sosyal ilişkileri ve gelecekleri üzerindeki olası etkilerini dikkate alarak cezayı 11 ay 20'şer güne indiren mahkeme, ceza hükmünün açıklanmasını geriye bıraktı.

- İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 8 Mart 2021'de canlı yayına katılmak için Bakırköy'deki televizyon kanalına gitmek isteyen Levent Gültekin'in bir grubun saldırısına maruz kaldığı anlatılmıştı.

İddianamede, sanıklar Muhammed Emin Kılıç ve Ömer Doğru'nun, ifadelerinde müştekiyle tartıştıkları belirtilerek, Doğru'nun müştekiye vurduğunu kabul ettiği kaydedilmişti.

İddianamede iştirak halinde bir anda saldırdıkları müştekiyi yaralayan 2 sanığın "nitelikli yaralama" suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

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