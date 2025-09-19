Gazeteci Murat Ağırel'den Türk futboluna dair inanılmaz iddialar! 10 Süper Lig hakemi MHK üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu...

Onlar TV YouTube kanalında konuşan gazeteci Murat Ağırel, 10 Süper Lig hakeminin MHK üyeleri ve maç atamalarında yetkili görevliler hakkında Savcılığa giderek suç duyurusunda bulunduğunu ve yetkili merci tarafından soruşturma başlatıldığını iddia etti.

MAÇ SONUCUNU ETKİLEME!

Türkiye Futbol Federasyonu’na bağlı aralarında FIFA kokartlı hakemlerin de yer aldığı 10 Süper Lig hakemi, MHK yönetimi tarafından maç atama sürecinde mobbinge maruz bırakıldıklarını, yetkili isimler tarafından Süper Lig'de maç sonucunu etkileme ve manipülasyon içerikli hamlelere başvurulduğunu öne sürdü.

PUANLAMA SİSTEMİYLE OYNANDIĞI İDDİASI!

Gazeteci Murat Ağırel’in iddiasına göre Merkez Hakem Kurulu yönetimi hakkında şikayette bulunan Süper Lig hakemleri, yönetim tarafından istenmeyen hakemlerin maçlara atanmasını engellemek için 'resmi belgede sahtecilik' yapıldığını ve bazı hakemleri görevlendirmemek için önceden yönettikleri maçların puanlama sistemiyle oynandığını iddia etti.

''KULÜP BAŞKANLARIYLA GÖRÜŞÜLEREK HAKEM ATAMALARI YAPILDI''

Savcılığa giden hakemlerin ellerinde birçok somut belge olduğuna değinen Ağırel, ayrıca görevli bazı isimlerin, kulüp başkanlarıyla görüşerek usulsüz hakem atamaları yapıldığını iddia etti.

YORUMCULARDA İSYANDA! ŞİKAYETTE BULUNUYORLAR…

Ağırel ayrıca, yalnızca hakemlerin değil bazı futbol yorumcularının da suçlamaların odağında olduğunu belirtti. Hakemlerin, bazı yorumcuların da kendilerine yönelik baskı ve manipülasyon sürecine dahil olduğunu ileri sürerek şikayette bulunduğunu ifade etti.

ALİ KOÇ AÇIKLAMIŞTI: ‘‘DEVLETE YAKINIM’’ ŞEKLİNDE BASKI YAPILIYOR…’’

TFF ile görüştükten sonra açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ‘‘Mevcut MHK Başkanı, görüntülü görüşerek hakemleri arayıp 'Şu başkanla görüştüm, maçta sıkıntı olmasın' gibi manipülatif söylemler içinde. Söylediği hakemlere de 'Basına çıkarsa sizden bilirim, HTS kayıtları elimde neler yaptığınızı biliyorum, devlete yakınım' şeklinde baskı yapması kabul edilebilir bir durum değil.’’ açıklamasında bulunmuştu.