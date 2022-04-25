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Gazeteci-yazar Tufan Türenç, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı

25.04.2022 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gazeteci-yazar Tufan Türenç, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL (AA) - Ankara'da tedavi gördüğü hastanede kalp krizi sonucu hayatını kaybeden gazeteci-yazar Tufan Türenç'in cenazesi, İstanbul'da toprağa verildi.

Türenç için, Levent Afet Yolal Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninde, aile yakınları taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ve Akif Hamzaçebi, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Galatasaray Kulübünün eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak, eski TBMM Başkanı ve Basın Konseyi Yüksek Kurulu Üyesi Hüsamettin Cindoruk'un da aralarında bulunduğu iş, medya, siyaset camiasından çok sayıda kişi katıldı.

Kılınan namazın ardından sevenlerinin omuzunda cenaze aracına taşınan Türenç'in naaşı, Ulus Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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