Gazetecilerden korona virüs kahramanlarına moral

Van Gölü Gazeteciler Cemiyeti (VGC) üyeleri, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında ön safta yer alan başta sağlık çalışanları olmak üzere polis ve zabıta ekiplerine moral ziyaretinde bulunarak çiçek takdim etti.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de etkisini sürdüren korona virüsü, yayılmaya devam ediyor. Bu kapsamda salgınla mücadelenin kahramanlarına bir destek de Vangölü Gazeteciler Cemiyetinden geldi. VGC Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Sevinç, beraberinde yönetim kurulu üyeleri Baki Karaca, İHA Van Bölge Müdürü Şükrü Akyüz, Bişar Ulutaş, Cemal Aşan ve Sedat Karatay’ın yanı sıra bazı üyelerinde katılımıyla korona virüs salgını nedeniyle yoğun çalışan sağlık personelleri, polis ve zabıta ekiplerini ziyaret ederek çiçek verdi.

Açıklamalarda bulunan VGC Başkanı Fatih Sevinç, sağlık çalışanları, polis ve zabıta ekiplerine destek olmak ve yanında olduklarını göstermek için bir organizasyon düzenlediklerini belirtti. Van’da 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması süresince gazeteciler olarak sahada olduklarını ifade eden Başkan Sevinç, “Sahada bulunmamız hasebiyle birlikte güvenlik güçlerimiz, jandarmamız, polisimiz, zabıtamız ve üstün bir fedakarlık göstererek çalışan sağlıkçılarımızı ziyaret ediyoruz. Ziyaretimizde onlara moral veriyoruz. VGC olarak kentte görev yapan arkadaşlarımızla birlikte polis ekiplerimizi ve sağlık çalışanlarımızı ziyaret ederek moral vermeye çalışıyoruz” dedi.

Etkinlik kapsamında ziyaret edilen Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi Başhekim Ümit Haluk İliklerden, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Doç. Dr. Sebahattin Çelik, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürü Tanju Özmen, Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Osman Sevinç, anlamlı ziyaretlerinden dolayı VGC üyelerine teşekkür etti.

