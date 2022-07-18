Gazetecilik taban puanları 2022: YKS 2 yıllık ve 4 yıllık gazetecilik taban puanları listesi!

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022 YKS) sonuçları, 18 Temmuz Pazartesi günü ÖSYM tarafından erişime açıldı. Sınav puanlarını öğrenen adaylar, üniversite tercihleri için araştırmalar yapmaya başladı. Gazeteci olma hayali kuran adaylar ise hangi üniversiteye kaç puanla ve kaç sıralamayla öğrenci alındığını sorguluyor. İşte 2022 Gazetecilik bölümü taban puanları...

GAZETECİLİK BÖLÜMÜ TABAN PUANLARI 2022!

YKS sınav sonuçları 18 Temmuz 2022 tarihinde erişime açıldı. Konu ile ilgili ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün "2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlayacağız. 2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır." açıklamasını yaptı.

Sınav sonuçlarının ilanı sonrası ise gazeteci olmak isteyen adaylar tarafından üniversitelerdeki gazetecilik bölümleri ve taban puanları merak edildi. 2022 yılı taban puanları henüz açıklanmadı. Ancak geçtiğimiz senenin taban puanları şu şekildeydi: