EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. Gazetecilik taban puanları 2022: YKS 2 yıllık ve 4 yıllık gazetecilik taban puanları listesi!

Gazetecilik taban puanları 2022: YKS 2 yıllık ve 4 yıllık gazetecilik taban puanları listesi!

18.07.2022 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 YKS sonuçları, ÖSYM tarafından 18 Temmuz 2022 günü açıklandı. Sınav sonuçlarını öğrenen adaylar, aldıkları puan ile nereleri tercih edebileceklerini sorgulamaya başladı. Sözel alanda eğitim alan ve gazeteci olmak isteyen pek çok aday, gazetecilik bölümünün taban puanlarını merak ediyor. Peki gazetecilik taban puanları ne kadar? İşte YKS 4 yıllık gazetecilik taban puanları listesi!

Gazetecilik taban puanları 2022: YKS 2 yıllık ve 4 yıllık gazetecilik taban puanları listesi!

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022 YKS) sonuçları, 18 Temmuz Pazartesi günü ÖSYM tarafından erişime açıldı. Sınav puanlarını öğrenen adaylar, üniversite tercihleri için araştırmalar yapmaya başladı. Gazeteci olma hayali kuran adaylar ise hangi üniversiteye kaç puanla ve kaç sıralamayla öğrenci alındığını sorguluyor. İşte 2022 Gazetecilik bölümü taban puanları...

GAZETECİLİK BÖLÜMÜ TABAN PUANLARI 2022!

YKS sınav sonuçları 18 Temmuz 2022 tarihinde erişime açıldı. Konu ile ilgili ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün "2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlayacağız. 2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır." açıklamasını yaptı.

Sınav sonuçlarının ilanı sonrası ise gazeteci olmak isteyen adaylar tarafından üniversitelerdeki gazetecilik bölümleri ve taban puanları merak edildi. 2022 yılı taban puanları henüz açıklanmadı. Ancak geçtiğimiz senenin taban puanları şu şekildeydi:

Üniversite Bölüm Adı P.Türü Yıl Kontenjan Başarı Sırası Taban Puanı
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Gazetecilik(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SOZ 2021 3 1060 428.2626
ANKARA ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Gazetecilik(4 Yıllık) SOZ 2021 65 + 2 48734 330.04516
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Gazetecilik(4 Yıllık) SOZ 2021 100 + 3 52584 327.55273
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Gazetecilik(Burslu) (4 Yıllık) SOZ 2021 5 58233 324.11165
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Gazetecilik(4 Yıllık) SOZ 2021 105 + 3 68650 318.53448
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Gazetecilik(Burslu) (4 Yıllık) SOZ 2021 3 75693 315.15992
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Gazetecilik(Burslu) (4 Yıllık) SOZ 2021 4 78243 313.97498
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Gazetecilik(Burslu) (4 Yıllık) SOZ 2021 4 88346 309.583
EGE ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) Gazetecilik(4 Yıllık) SOZ 2021 80 + 2 103738 303.55916
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Gazetecilik(Burslu) (4 Yıllık) SOZ 2021 6 127282 295.61906
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Gazetecilik(4 Yıllık) SOZ 2021 80 + 2 145066 290.26079
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Devlet) Gazetecilik(4 Yıllık) SOZ 2021 80 + 2 180480 281.05042
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ(Çanakkale) (Devlet) Gazetecilik(4 Yıllık) SOZ 2021 70 + 2 259861 264.55167
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Devlet) Gazetecilik(4 Yıllık) SOZ 2021 80 + 2 285002 260.09876
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ(Sakarya) (Devlet) Gazetecilik(4 Yıllık) SOZ 2021 70 + 2 326887 253.35223
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet) Gazetecilik(4 Yıllık) SOZ 2021 70 + 2 331446 252.65812
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Gazetecilik(Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık) SOZ 2021 150 + 4 331702 252.61566
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Gazetecilik(4 Yıllık) SOZ 2021 60 + 2 355181 249.1387
MERSİN ÜNİVERSİTESİ(Mersin) (Devlet) Gazetecilik(4 Yıllık) SOZ 2021 70 + 2 369501 247.10319
ANKARA ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Gazetecilik(Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık) SOZ 2021 100 + 3 393452 243.76052
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Devlet) Gazetecilik(İÖ) (4 Yıllık) SOZ 2021 80 + 2 433735 238.47919
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(Bolu) (Devlet) Gazetecilik(4 Yıllık) SOZ 2021 80 + 2 442634 237.36608
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ(Samsun) (Devlet) Gazetecilik(4 Yıllık) SOZ 2021 70 + 2 462088 234.90502
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet) Gazetecilik(4 Yıllık) SOZ 2021 80 + 2 462672 234.82976
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Gazetecilik(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SOZ 2021 3 463090 234.77215
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet) Gazetecilik(4 Yıllık) SOZ 2021 70 + 2 485754 231.80179
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ(Kayseri) (Devlet) Gazetecilik(4 Yıllık) SOZ 2021 85 + 3 500596 229.69633
TRABZON ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet) Gazetecilik(4 Yıllık) SOZ 2021 70 + 2 504934 229.0446
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet) Gazetecilik(4 Yıllık) SOZ 2021 100 + 3 514014 227.58731
DİCLE ÜNİVERSİTESİ(Diyarbakır) (Devlet) Gazetecilik(4 Yıllık) SOZ 2021 50 + 2 517298 227.03596
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ(Kazakistan) Gazetecilik(4 Yıllık) SOZ 2021 5 529789 224.67206
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ(Kırgızistan) Gazetecilik(4 Yıllık) SOZ 2021 5 531768 224.24559
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ(Kayseri) (Devlet) Gazetecilik(Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık) SOZ 2021 50 + 2 558845 209.61088
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) Yeni Medya ve Gazetecilik(Açıköğretim) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1553561 192.76677
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) Gazetecilik(4 Yıllık) SOZ 2021 70 - -
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ(Karabük) (Devlet) Gazetecilik(4 Yıllık) SOZ 2021 40 - -
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) Gazetecilik(İÖ) (4 Yıllık) SOZ 2021 80 - -
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) Gazetecilik(4 Yıllık) SOZ 2021 90 - -
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(Bolu) (Devlet) Gazetecilik(İÖ) (4 Yıllık) SOZ 2021 50 - -
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ(Kayseri) (Devlet) Gazetecilik(İÖ) (4 Yıllık) SOZ 2021 85 - -
FIRAT ÜNİVERSİTESİ(Elazığ) (Devlet) Gazetecilik(İÖ) (4 Yıllık) SOZ 2021 60 - -
FIRAT ÜNİVERSİTESİ(Elazığ) (Devlet) Gazetecilik(4 Yıllık) SOZ 2021 60 - -
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ(Giresun) (Devlet) Gazetecilik(4 Yıllık) SOZ 2021 70 - -
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ(Gümüşhane) (Devlet) Gazetecilik(4 Yıllık) SOZ 2021 60 - -
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ(Gümüşhane) (Devlet) Gazetecilik(İÖ) (4 Yıllık) SOZ 2021 - - -
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ(Malatya) (Devlet) Gazetecilik(4 Yıllık) SOZ 2021 70 - -
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Gazetecilik(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SOZ 2021 20 - -
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Gazetecilik(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SOZ 2021 26 - -
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Gazetecilik(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SOZ 2021 25 - -
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Gazetecilik(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) SOZ 2021 2 - -
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ(Yozgat) (Devlet) Gazetecilik(4 Yıllık) SOZ 2021 60 - -
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ(Aksaray) (Devlet) Gazetecilik(4 Yıllık) SOZ 2021 60 - -
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Gazetecilik(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SOZ 2021 17 - -
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ(Muş) (Devlet) Gazetecilik(4 Yıllık) SOZ 2021 50 - -
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ(Niğde) (Devlet) Gazetecilik(4 Yıllık) SOZ 2021 70 - -
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet) Gazetecilik(İÖ) (4 Yıllık) SOZ 2021 80 - -
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ(Sivas) (Devlet) Gazetecilik(İÖ) (4 Yıllık) SOZ 2021 80 - -
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ(Sivas) (Devlet) Gazetecilik(4 Yıllık) SOZ 2021 80 - -
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet) Gazetecilik(İÖ) (4 Yıllık) SOZ 2021 100 - -
UŞAK ÜNİVERSİTESİ(Uşak) (Devlet) Gazetecilik(4 Yıllık) SOZ 2021 70 - -
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Gazetecilik(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SOZ 2021 23 - -
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Gazetecilik(Burslu) (4 Yıllık) SOZ 2021 - - -
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Gazetecilik(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SOZ 2021 - - -
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Gazetecilik(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SOZ 2021 18 - -
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) Gazetecilik(İÖ) (4 Yıllık) SOZ 2021 50 - -
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
YKS tercih kılavuzu 2022YKS tercih kılavuzu 2022
YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
YKS tercihleri 2022 ne zaman yapılacak?YKS tercihleri 2022 ne zaman yapılacak?
Anahtar Kelimeler:
yks yks sınavı gazetecilik taban puanları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Milyonların gözü orada! O bölümler...

Milyonların gözü orada! O bölümler...

Açıköğretim bölümleri taban puanları 2022!

Açıköğretim bölümleri taban puanları 2022!

200-250-300-350-400 puanla hangi üniversite girebilirim?

200-250-300-350-400 puanla hangi üniversite girebilirim?

YKS sonuçları açıklandı!

YKS sonuçları açıklandı!

İlginizi Çekebilir

"Kocaman kocaman altınlar almış" diyerek gösterdi

"Kocaman kocaman altınlar almış" diyerek gösterdi

Arkadaşlarının cinsel ilişki görüntülerini yayınladılar!

Arkadaşlarının cinsel ilişki görüntülerini yayınladılar!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

17 yıl ayrılıktan sonra evlendiler! İşte detaylar

17 yıl ayrılıktan sonra evlendiler! İşte detaylar

'Yaşayan en seksi kadın' unvanı var! Olay iddia

'Yaşayan en seksi kadın' unvanı var! Olay iddia

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.