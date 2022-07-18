Gazetecilik taban puanları 2022: YKS 2 yıllık ve 4 yıllık gazetecilik taban puanları listesi!

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022 YKS) sonuçları, 18 Temmuz Pazartesi günü ÖSYM tarafından erişime açıldı. Sınav puanlarını öğrenen adaylar, üniversite tercihleri için araştırmalar yapmaya başladı. Gazeteci olma hayali kuran adaylar ise hangi üniversiteye kaç puanla ve kaç sıralamayla öğrenci alındığını sorguluyor. İşte 2022 Gazetecilik bölümü taban puanları...
YKS sınav sonuçları 18 Temmuz 2022 tarihinde erişime açıldı. Konu ile ilgili ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün "2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlayacağız. 2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır." açıklamasını yaptı.
Sınav sonuçlarının ilanı sonrası ise gazeteci olmak isteyen adaylar tarafından üniversitelerdeki gazetecilik bölümleri ve taban puanları merak edildi. 2022 yılı taban puanları henüz açıklanmadı. Ancak geçtiğimiz senenin taban puanları şu şekildeydi:
|Üniversite
|Bölüm Adı
|P.Türü
|Yıl
|Kontenjan
|Başarı Sırası
|Taban Puanı
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Gazetecilik(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|3
|1060
|428.2626
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Gazetecilik(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|65 + 2
|48734
|330.04516
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Gazetecilik(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|100 + 3
|52584
|327.55273
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Gazetecilik(Burslu) (4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|5
|58233
|324.11165
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Gazetecilik(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|105 + 3
|68650
|318.53448
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Gazetecilik(Burslu) (4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|3
|75693
|315.15992
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Gazetecilik(Burslu) (4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|4
|78243
|313.97498
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Gazetecilik(Burslu) (4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|4
|88346
|309.583
|EGE ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet)
|Gazetecilik(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|80 + 2
|103738
|303.55916
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Gazetecilik(Burslu) (4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|6
|127282
|295.61906
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Gazetecilik(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|80 + 2
|145066
|290.26079
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Devlet)
|Gazetecilik(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|80 + 2
|180480
|281.05042
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ(Çanakkale) (Devlet)
|Gazetecilik(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|70 + 2
|259861
|264.55167
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Devlet)
|Gazetecilik(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|80 + 2
|285002
|260.09876
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ(Sakarya) (Devlet)
|Gazetecilik(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|70 + 2
|326887
|253.35223
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet)
|Gazetecilik(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|70 + 2
|331446
|252.65812
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Gazetecilik(Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|150 + 4
|331702
|252.61566
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Gazetecilik(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|60 + 2
|355181
|249.1387
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ(Mersin) (Devlet)
|Gazetecilik(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|70 + 2
|369501
|247.10319
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Gazetecilik(Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|100 + 3
|393452
|243.76052
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Devlet)
|Gazetecilik(İÖ) (4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|80 + 2
|433735
|238.47919
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(Bolu) (Devlet)
|Gazetecilik(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|80 + 2
|442634
|237.36608
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ(Samsun) (Devlet)
|Gazetecilik(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|70 + 2
|462088
|234.90502
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet)
|Gazetecilik(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|80 + 2
|462672
|234.82976
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Gazetecilik(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|3
|463090
|234.77215
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet)
|Gazetecilik(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|70 + 2
|485754
|231.80179
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ(Kayseri) (Devlet)
|Gazetecilik(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|85 + 3
|500596
|229.69633
|TRABZON ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet)
|Gazetecilik(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|70 + 2
|504934
|229.0446
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet)
|Gazetecilik(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|100 + 3
|514014
|227.58731
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ(Diyarbakır) (Devlet)
|Gazetecilik(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|50 + 2
|517298
|227.03596
|HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ(Kazakistan)
|Gazetecilik(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|5
|529789
|224.67206
|KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ(Kırgızistan)
|Gazetecilik(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|5
|531768
|224.24559
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ(Kayseri) (Devlet)
|Gazetecilik(Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|50 + 2
|558845
|209.61088
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet)
|Yeni Medya ve Gazetecilik(Açıköğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1553561
|192.76677
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet)
|Gazetecilik(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|70
|-
|-
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ(Karabük) (Devlet)
|Gazetecilik(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|40
|-
|-
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet)
|Gazetecilik(İÖ) (4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|80
|-
|-
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet)
|Gazetecilik(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|90
|-
|-
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(Bolu) (Devlet)
|Gazetecilik(İÖ) (4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|50
|-
|-
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ(Kayseri) (Devlet)
|Gazetecilik(İÖ) (4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|85
|-
|-
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ(Elazığ) (Devlet)
|Gazetecilik(İÖ) (4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|60
|-
|-
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ(Elazığ) (Devlet)
|Gazetecilik(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|60
|-
|-
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ(Giresun) (Devlet)
|Gazetecilik(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|70
|-
|-
|GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ(Gümüşhane) (Devlet)
|Gazetecilik(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|60
|-
|-
|GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ(Gümüşhane) (Devlet)
|Gazetecilik(İÖ) (4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|-
|-
|-
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ(Malatya) (Devlet)
|Gazetecilik(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|70
|-
|-
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Gazetecilik(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|20
|-
|-
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Gazetecilik(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|26
|-
|-
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Gazetecilik(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|25
|-
|-
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Gazetecilik(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|2
|-
|-
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ(Yozgat) (Devlet)
|Gazetecilik(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|60
|-
|-
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ(Aksaray) (Devlet)
|Gazetecilik(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|60
|-
|-
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Gazetecilik(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|17
|-
|-
|MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ(Muş) (Devlet)
|Gazetecilik(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|50
|-
|-
|NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ(Niğde) (Devlet)
|Gazetecilik(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|70
|-
|-
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet)
|Gazetecilik(İÖ) (4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|80
|-
|-
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ(Sivas) (Devlet)
|Gazetecilik(İÖ) (4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|80
|-
|-
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ(Sivas) (Devlet)
|Gazetecilik(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|80
|-
|-
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet)
|Gazetecilik(İÖ) (4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|100
|-
|-
|UŞAK ÜNİVERSİTESİ(Uşak) (Devlet)
|Gazetecilik(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|70
|-
|-
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Gazetecilik(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|23
|-
|-
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Gazetecilik(Burslu) (4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|-
|-
|-
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Gazetecilik(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|-
|-
|-
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Gazetecilik(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|18
|-
|-
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet)
|Gazetecilik(İÖ) (4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|50
|-
|-
|
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