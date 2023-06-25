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GAZİ KOŞUSU CANLI İZLE: 97. Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Gözler İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda!

25.06.2023 12:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gazi Koşusu canlı olarak ekrana gelecek. Bu sene 97. düzenlenen at yarışının ayrıntıları merak konusu oldu. İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleşecek yarış için geri sayım devam ediyor. Birçok kişi arama motorlarında Gazi Koşusu canlı izleme ekranını araştırıyor. Peki, Türkiye'nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GAZİ KOŞUSU CANLI İZLE: 97. Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Gözler İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda!

Gazi Koşusu canlı olarak yayınlanacak ve yarışseverler gelişmeleri anbean takip edebilecek. Yılların deneyimli yarış spikeri Yüksel Saymaz’ın sunumuyla ekrana gelecek olan koşuda birincilik ikramiyesi 5 milyon TL olacak. İkinciye 2 milyon TL, üçüncüye 1 milyon TL, dördüncüye ise 500 bin TL ödenecek. Beşinci ise 250 bin TL ikramiyenin sahibi olacak. Gazi Koşusu canlı izleme ekranı arama motorlarında sorgulanıyor. İşte bu yıl Türkiye'nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen Gazi Koşusu'nun yayın saati ve canlı yayınlanacağı kanal...

GAZİ KOŞUSU SAAT KAÇTA, NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Gazi Koşusu, Kanal D, D-Smart 82. Kanal Spor Smart 2 ve TAY TV’de bugün (25 Haziran 2023 Pazar) canlı olarak ekrana gelecek.

Gazi Koşusu saat 17.15’te başlayacak.

Yarışı deneyimli yarış spikeri Yüksel Saymaz aktaracak.

GAZİ KOŞUSU İKRAMİYELERİ NE KADAR, KAÇ TL?

Gazi Koşusu'nda bu yılki birincilik ikramiyesi 5 milyon TL olarak belirlendi.

Gazi Koşusu’nda ikinciye 2 milyon TL, üçüncüye 1 milyon TL, dördüncüye 500 bin TL ve beşinciye ise 250 bin TL ikramiye dağıtılacak.

Koşuyu kazanan tayın sahibi birincilik ikramiyesine ek olarak kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte toplam 7 milyon 848 bin TL’lik bir ikramiye kazanmış olacak.

At sahibi aynı zamanda tayın yetiştiricisi ise bu tutara yetiştiricilik primi de dahil olacak ve ödül 9 milyon 285 bin TL’ye ulaşacak.

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