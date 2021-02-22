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Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Marmaris’e gelişinin 86.yılı törenle kutlanacak

22.02.2021 16:11 | Son Güncelleme:
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Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Marmaris ziyaretinin 86’ncı yıldönümü yarın kutlanacak.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Marmaris ziyaretinin 86’ncı yıldönümü yarın kutlanacak. Marmaris Kaymakamlığı koordinasyonunda Atatürk Meydanı’nda yarın sabah, maske ve sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde tören düzenlenecek.
Aksaz Deniz Üs Komutanlığı Bandosu ve Tören Bölüğü ile kamu kurum-kuruluşları, Meclis’te grubu bulunan siyasi partiler ile şehit ve gazi derneklerinden birer kişi saat 09.50’da tören alanındaki yerlerini alacak. Saat 10.00’da Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı ile önceden izin almış siyasi ve sivil kuruluşların temsilcilerinin çelenklerini Atatürk Anıtı’na bırakmasıyla tören başlayacak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal etmiş şehitlerin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak, bando eşliğinde İstiklal Marşı okunacak. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasının ardından, Türk Bayrağı ve Atatürk posterleri ile donatılmış yelkenli tekne ve Sahil Güvenlik botlarının siren çalarak geçiş yapmasıyla tören son bulacak.

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