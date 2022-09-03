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Gazi Üniversitesi öğrencileri Türkiye'nin en hızlı hyperloop aracını tasarladı

03.09.2022 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi öğrencileri tarafından geliştirilen "Turkuaz Hyperloop" isimli araç, TEKNOFEST KARADENİZ'de sergileniyor - Projenin akademik danışmanlığını yapan Dr. Öğretim Üyesi Cemil Ocak: - "Bu aracın geliştirilmesiyle saatte bin kilometre hıza çıkılması hedefleniyor. Bu da uçaktan daha ekonomik ve çevreci bir ulaşım yolu demek"

CİHAN OKUR-KEMAL CEYLAN - Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi bünyesinde oluşturulan Turkuaz Takımı, Türkiye'nin en hızlı hyperloop (üst düzey ray ötesi hızlı ulaşım aracı) aracını geliştirdi.

Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi öğrencileri tarafından geliştirilen "Turkuaz Hyperloop" isimli araç, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde düzenlenen ve Samsun Çarşamba Havalimanı'nda devam eden TEKNOFEST KARADENİZ'de sergileniyor.

Turkuaz Takımı'nın aracı, bu yıl Gebze TÜBİTAK RUTE'de gerçekleştirilen TEKNOFEST Hyperloop Geliştirme Yarışması'nda finale kalan 16 takım arasından tünele girmeye hak kazanan 4 takım, tünelde ise yarışabilen 2 takımdan biri ve en hızlısı oldu.

Geliştirilen araç, çok noktalı çekiş ve tork kontrolü, özgün pnömatik ve rejeneratif fren sistemleri, fotoelektrik sensörlerle tünel içi hassas konum kontrolü, kesintisiz haberleşme ve tamamen otonom sürüşe imkan veren yer kontrol ara yüzü ile elektrik-elektronik, makine, imalat ve bilgisayar mühendisliği öğrencilerinin ortaklaşa çalışmasının güzel bir örneği olarak gösteriliyor.

TÜBİTAK RUTE'de denemeleri yapılan araç, 160 metreden önce ve 180 metreden sonra durmaması gibi görevleri yerine getirerek takımlar arasında en hızlı, en uzun mesafe kateden, üstün haberleşme sistemiyle tüm görevleri her iki yönde de otonom olarak gerçekleştirebilen ilk hyperloop aracı oldu.

Projenin akademik danışmanlığını yapan Dr. Öğretim Üyesi Cemil Ocak, AA muhabirine, takımlarının yaklaşık 15 kişilik öğrenci grubundan oluştuğunu, bu sene başlarında kurulduğunu söyledi.

Takımlarının tamamının milli sanayi hamlesine katkı sağlamayı hedef edinmiş gençlerden oluştuğunu vurgulayan Ocak, şöyle devam etti:

"Hyperloop teknolojisi, 5. nesil ulaşım teknolojisi olarak adlandırıyor. Bu kapsamda çok daha ekonomik ve yüksek hızlara, uçaktan daha yüksek hıza çıkan daha çevreci bir ulaşım teknolojisi. Ülkemizde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve TÜBİTAK destekleriyle bu teknoloji geliştiriliyor. Artık gençlerimiz şunu diyor; 'Biz treni kaçıran gençler değil, treni yapan gençler olmak istiyoruz'. Bu söz benim çok hoşuma gitti. Takımımızın aracı, son yarışmada 92 kilometre ile en yüksek hıza ulaşan araç oldu."

Hyperloop teknolojisiyle sürtünmenin minimize edilmesi ve bu araçların çok yüksek hızlara ulaşmasının hedeflendiğini dile getiren Ocak, şunları kaydetti:

"Tünel içinde bir vakum ortamı sağlanarak araçların sürtünme oranı azaltılarak yüksek hızlara çıkılması hedefleniyor. Hazırda yüksek hızlı trenler var, bu trenleri daha hızlı hale getirmek için sürtünmenin ortadan kaldırılması hedefleniyor. Bu aracın geliştirilmesiyle saatte bin kilometre hıza çıkılması hedefleniyor. Bu da uçaktan daha ekonomik ve çevreci bir ulaşım yolu demek. Bu aracın her aşamasıyla öğrenci arkadaşlarımız uğraştı, bir emek var burada. Biz de öğrencilerimizle gurur duyuyoruz, onlara destek olmaya çalışıyoruz."

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Gazi Üniversitesi Teknofest öğrenci

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