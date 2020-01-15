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  4. Gazi Üniversitesinde Excimer Lazer Ünitesi açıldı

Gazi Üniversitesinde Excimer Lazer Ünitesi açıldı

ANKARA HABERLERİ  | 15.01.2020 16:49 | Son Güncelleme

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde ’Excimer Lazer Ünitesi’ düzenlenen törenle hizmete girdi.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde ’Excimer Lazer Ünitesi’ düzenlenen törenle hizmete girdi. Excimer lazerle hipermetropi ve astigmatizma gibi göz hastalıklarının tedavi edilebileceği açıklandı.
75. Yıl Konferans Salonu’nda gerçekleşen Excimer Lazer Ünitesi’nin açılışında konuşan Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Uslan, eğitimin niteliğinin artırılmasında yüksek katma değerlere yönelik çalışmaların olduğunu belirterek, “Burada eğitimin niteliğinin artırılmasında, araştırma faaliyetlerinde yüksek katma değerlerle ilgili çalışmalarımız oldu. Göreve geldiğimizde toplam akredite program sayımız toplam 8 taneydi. Sağlık Bilimleri Fakültesinde beslenme ve diyetetik ve fizyoterapi bölümlerinin akreditasyon süreçlerini tamamladık” diye konuştu.
Gazi Üniversitesinin araştırma üniversitesi olduktan sonra ASELSAN Akademi Programı’nı yürütecek 4 üniversiteden biri olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Uslan, “ASELSAN Akademi Programı ODTÜ, İTÜ, Gebze Teknik Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi üzerinden yürütülmekte. Türkiye Cumhuriyeti’nin en yüksek bütçeli alt yapı projesi olan Nöron Araştırma ve Uygulama Merkezi, nöron projesi Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 2019 yılı itibarıyla tanımlanmış ve bütçesi konulmuştur. Bu projenin de yürütücüsü diğer iki paydaşıyla birlikte Gazi Üniversitesidir” ifadelerini kullandı.

"Ana hedefimiz hastaları gözlükten kurtarabilmek"
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Betül Seher Uysal ise, ünitenin ileri teknolojik donanıma sahip olduğunu ve excimer lazerin hipermetropi ve astigmatizma gibi göz hastalıklarının da tedavisinde kullanılabileceğini aktardı. Excimer lazer cihazıyla hedeflerinin hastaları gözlükten kurtarmak olduğunu belirten Dr. Uysal şunları söyledi:
“Excimer ünitesinin bugün açışını gerçekleştirdik. Excimer lazer cihazıyla ana hedefimiz hastaları gözlükten kurtarmak. Şu andaki teknik donanımızla hastaların ameliyat öncesi değerlendirmesini yapıyoruz. Daha sonrasında en üst teknolojik donanıma sahip excimer lazer cihazımızla işlem yaparak hastaları yüzde 100 başarı oranıyla gözlükten kurtardık. Hasta seçimi önemli tabii ki, 18 yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Gözlük numarasının durmuş olması lazım. Yani 1 yılda en fazla 0-50 kadar numarada artış kabul edebiliyoruz. Eğer numarası durduysa, gözünde engel olabilecek bir hastalık yoksa, sağlıklı dediğimiz göz dışında herhangi bir hastalığı olmayan hastalara bu işlemi güvenle uyguluyoruz. Öğretim üyelerinin gözetiminde yapılan ve gayet dikkatli bir şekilde değerlendiren hastaları en son kararı verirken bütün detaylarıyla inceliyoruz.”
Konuşmaların ardından Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uslan üniteyi gezerek bilgi aldı. Açılış törenine Rektör Prof. Dr. Uslan ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Betül Seher Uysal’ın yanı sıra; Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Demircan, Prof. Dr. Mehmet Sadık Demirsoy ve çalışanlar katıldı.

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