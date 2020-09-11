YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Gazi Üniversitesi'nin "uzaktan eğitim" programı belli oldu

Gazi Üniversitesi'nin "uzaktan eğitim" programı belli oldu

ANKARA HABERLERİ  | 11.09.2020 12:15 | Son Güncelleme

Üniversitede, güz yarıyılında ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde teorik dersler ve bunlarla ilgili laboratuvar uygulamaları uzaktan ve dijital öğretim yöntemleri ile yapılacak - Uygulamalı eğitimlerin zorunlu olduğu programlarda, uygulamalar mümkünse ertelenecek - Ertelenememesi durumunda, "Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci Rehberi"ndeki tavsiyeler dikkate alınarak ilgili enstitü, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu kurulları planlamaları gerçekleştirecek

Gazi Üniversitesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında güz yarıyılında ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde teorik dersler ve bunlarla ilgili laboratuvar uygulamalarının uzaktan (çevrimiçi/online) ve dijital öğretim yöntemleri ile yapılmasını kararlaştırdı.

Üniversitenin internet sayfasında yer alan duyuruda, bugünkü senato toplantısında 2020-2021 eğitim-öğretim yılı, güz dönemi eğitim-öğretim faaliyetlerinin sağlıklı yürütülmesi için bazı karar alındığı belirtildi.

Buna göre, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz döneminde, "Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci Rehberi"ndeki tavsiyeler de dikkate alınarak, ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde teorik dersler ve bunlarla ilgili laboratuvar uygulamaları uzaktan (çevrimiçi/online) ve dijital öğretim yöntemleri ile yapılacak.

Uygulamalı eğitimlerin zorunlu olduğu programlarda, uygulamalar mümkünse ertelenecek, ertelenememesi durumunda "Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci Rehberi"ndeki tavsiyeler dikkate alınarak ilgili enstitü, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu kurulları planlamaları gerçekleştirecek.

Tıp, diş, eczacılık, sağlık bilimleri fakülteleri, sağlık hizmetleri meslek yüksekokulunda yapılması zorunlu intörn ve diğer klinik ve saha uygulamaları, "Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci Rehberi"ndeki tedbirler sağlanarak, fiziksel koşullar ve öğrenci sayıları dikkate alınarak, seyreltilmiş gruplar şeklinde ilgili fakülte ve meslek yüksekokulları kurullarınca planlanacak.

Öğretmenlik uygulaması, okul deneyimi gibi ders ve faaliyetler, salgın süreci göz önünde bulundurularak, korunma tedbirleri alınarak uygun yöntemlerle ilgili kurumlarla iş birliğinde planlanacak.

Ara sınavlar şeffaflık, denetlenebilirlik ve ölçülebilirlik esasları doğrultusunda belirlenecek ilkelere göre dijital ortamlarda veya ilgili akademik birimler tarafından belirlenecek usul ve esaslara göre gerçekleştirilecek, dönem sonu sınavlarının nasıl yapılacağı ise salgının seyrine göre değerlendirilecek.

Salgının ülkedeki seyri doğrultusunda, öngörülemeyen veya ortaya çıkan yeni durumlarla ilgili düzenlemeler, ilgili kurum ve kuruluşların görüş ve önerileri doğrultusunda üniversitenin yetkili kurullarınca yapılacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Skandal şoke etti! Ünlü yıldızın eşi, kendi yeğeniyle... Skandal şoke etti! Ünlü yıldızın eşi, kendi yeğeniyle...
Bakan Pakdemirli'den Nallıhan'daki yangınla ilgili açıklamalarBakan Pakdemirli'den Nallıhan'daki yangınla ilgili açıklamalar
En Çok Okunan Yerel Haberler
Göztepe, Denizlispor maçının hazırlıklarına devam etti
Göztepe, Denizlispor maçının hazırlıklarına devam etti
Denizlispor’a 17’lik orta saha
Denizlispor’a 17’lik orta saha
Balıkesir'de annesine aşı yaptıramayan kişi 3 hemşireyi darbedip bir kişiyi bıçakla yaraladı
Balıkesir'de annesine aşı yaptıramayan kişi 3 hemşireyi darbedip bir kişiyi bıçakla yaraladı
İbanoğlu, Denizlispor’a başarılar diledi
İbanoğlu, Denizlispor’a başarılar diledi
Umutlu bekleyiş hüzünle bitti
Umutlu bekleyiş hüzünle bitti
Su kuyusu kazarken göçük meydana geldi
Su kuyusu kazarken göçük meydana geldi

Ankara Namaz Vakitleri 11 Eylül Cuma

İmsak
04:53
Sabah
06:19
Öğle
12:50
İkindi
16:23
Akşam
19:12
Yatsı
20:32

Ankara Nöbetçi Eczaneler11 Eylül Cuma

Alara Eczanesi
Cankaya
Beysukent Eczanesi
Cankaya
Bilgesu Eczanesi
Cankaya
Gökmen Eczanesi
Cankaya
Kıvanç Eczanesi
Cankaya
Özgür Eczanesi
Cankaya
Pilül Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Şehitlik Meydanı için ilk kazma vuruldu
Şehitlik Meydanı için ilk kazma vuruldu
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
DATÜB heyeti, Bülent Tekbıyıkoğlu’nu ziyaret etti
DATÜB heyeti, Bülent Tekbıyıkoğlu’nu ziyaret etti
Ata Mahallesi’ne devasa park
Ata Mahallesi’ne devasa park
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.