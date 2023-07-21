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Gazi Yarı Maratonu kayıtları 1 Ağustos’ta başlıyor

21.07.2023 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Gaziantep Valiliği iş birliğinde düzenlenen 5. Gazi Yarı Maratonu kayıtları 1 Ağustos Salı günü başlıyor.

Gazi Yarı Maratonu kayıtları 1 Ağustos’ta başlıyor

Antep Savunmasında şehit düşen 6 bin 317 şehidin hatırasını yaşatmak ve “Spor Şehri Gaziantep” hedefiyle spor kültürün kent genelinde arttırılması adına düzenlenecek olan 5. Gazi Yarı Maratonu için geri sayım başladı. 17 Aralık’ta organize edilecek maratona katılmak isteyenlerin www.gaziyarimaratonu.org adresinden başvurularını en geç 10 Aralık Pazar gününe kadar yapmaları gerekiyor.

Her yıl ulusal ve uluslararası arenada büyü ilgi gören koşuya bu yıl da gerek yurt içinden gerekse de yurt dışından büyük katılım sağlanması hedefleniyor. Profesyonel birçok koşucunun yanı sıra atletizmle ilgilenen sporseverlerin farklı farklı kategorilerde ter dökeceği yarışmada, derece alanlara para ödülü verilecek. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, açış konuşmasını gerçekleştireceği, maraton koşusu öncesi, yine atletizm ve spor alanından tanınmış birçok isminde etkinlikte yer alması planlanıyor.
2018’de ilk kez Gaziantep’te düzenlenmeye başlayan maraton koşusunda erkeklerde Ramazan Özdemir, ‘1.05.17’, kadınlarda, Ümmü Kiraz, ‘1.17.22’; 2019’da ise erkeklerde, ‘1.03.54’ Sezgin Ataç, kadınlarda ‘1.15.37’ ile Esma Aydemir; 2021’de Ersin Tekal ‘1.04.54’, Fatma Karasu Demir, ‘1.13.55’; 2022’de de Bernard Cheruıyot, ‘1.04.04’, Bahar Atalay’sa 1.14.03’lük dereceyle rakiplerini geride bırakarak en iyi dereceyi elde eden isimler olmuştu.

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