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Gaziantep, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta Kurban Bayramı arifesinde şehitlik ziyaretleri yapıldı

19.07.2021 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta Kurban Bayramı arifesinde şehitlik ziyaretleri yapıldı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta Kurban Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaret edildi.

Gaziantep'teki Asri Mezarlık Şehitliği'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Vali Davut Gül, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Osman Toprak, daha sonra mezarlara karanfil bıraktı, şehit yakınlarıyla bir süre sohbet etti.

- Adıyaman

Adıyaman'da şehit yakınları, şehitliği ziyaret edip Kur'an-ı Kerim okudu, dualar etti.

Bazı şehit yakınları ise mezarların bakımını yapıp çiçek dikti. Şehitlikte görevli askerler, ailelere refakat etti. Vatandaşlar da şehitliğe akın etti.

Vali Mahmut Çuhadar da şehitliği ziyaret ederek şehit yakınlarına sabırlar diledi.

Ziyarete Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Şerif Ayaz, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, STK temsilcileri, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

- Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta da şehit yakınları bayram arifesinde mezarlıkları ziyaret etti.

Sabah saatlerinden itibaren Şeyh Adil Mezarlığı'ndaki şehitliğe gelen aileler, mezarların başında dua edip gözyaşı döktü.

Şehitlerinin mezar taşlarını temizleyen aileler, Kuran-ı Kerim okuyup kabirlerdeki çiçeklere su verdi.

Vali Ömer Faruk Coşkun da şehitliği ziyaret ederek kabirlere karanfil bıraktı, şehit aileleriyle bir süre sohbet etti.

Coşkun'a Garnizon Komutanı Albay Mehmet Emin Terzioğlu ve İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu da eşlik etti.

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