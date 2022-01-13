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Gaziantep Adliyesi'nde engelliler için özel birim kuruldu

13.01.2022 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep Adliyesi'nde engelliler için özel birim kuruldu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, adliye binasına gelen engelli, yaşlı ve hastaların işlemlerinin kolaylaştırılması için özel birim oluşturuldu.

Adalet Bakanlığınca, Yargı Reformu Stratejisi (YRS) doğrultusunda adalete erişimin güçlendirilmesi ve eşit biçimde sağlanması amacıyla gerçekleştirilen engelli dostu projelere bir yenisi de Gaziantep Adliyesi'nde hayata geçirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı, yaklaşık bir ay önce başlatılan uygulamayla, engelli, yaşlı ve hastalar için ekip kurdu.

Vatandaşları adliye binasının girişinde karşılayan görevliler, işlemlerini takip ve hızlandırma konusunda yardımcı oluyor.

Tekerlekli sandalye ile gelen Hatice Gökçek, icra davası nedeniyle adliyede olduğunu ve kendisiyle ilgilenen personel sayesinde yer aramakla vakit geçirmeden işlemlerini çok hızlı yaptığını belirterek, projeyi hayata geçirenlere ve personele teşekkür etti.

63 yaşındaki Fatma Beyaz da miras nedeniyle adliyeye geldiğini, personel sayesinde işlerini hızla gerçekleştirdiğini dile getirerek, "Emeği geçenlerden Allah razı olsun." dedi.

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