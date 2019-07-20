Gaziantep Basketbol, Drew Crawford'u renklerine bağladı

Yeni sezon için transfer çalışmalarına devam eden Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol, İtalya Serie A ekiplerinden Vanoli Basket Cremona takımında forvet pozisyonunda forma giyen ve performansı ile sezonun en iyi oyuncusu seçilen 29 yaşındaki Drew Crawford'ı bir yıllığına kadrosuna kattı.
Konu ile ilgili kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz geçtiğimiz sezon İtalya Serie A ekiplerinden Vanoli Basket Cremona takımında forma giyen 1990 doğumlu, 1,96 boyundaki Drew Crawford ile 1 yıllık anlaşmaya varmıştır. Crawford, geçtiğimiz sezon 34 maçta forma giyerek 17,8 sayı, 4,2 ribaund, 1,9 asist ortalamaları ile sezonu tamamlamıştır" ifadelerine yer verildi.
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