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Gaziantep Basketbol, Drew Crawford'u renklerine bağladı

BASKETBOL HABERLERİ  | 20.07.2019 14:16 | Son Güncelleme

Gaziantep Basketbol, geçtiğimiz sezon İtalya Basketbol Serie A'da MVP seçilen Amerikalı Drew Crawford'ı kadrosuna kattı.

Gaziantep Basketbol, Drew Crawford'u renklerine bağladı

Yeni sezon için transfer çalışmalarına devam eden Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol, İtalya Serie A ekiplerinden Vanoli Basket Cremona takımında forvet pozisyonunda forma giyen ve performansı ile sezonun en iyi oyuncusu seçilen 29 yaşındaki Drew Crawford'ı bir yıllığına kadrosuna kattı.

Konu ile ilgili kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz geçtiğimiz sezon İtalya Serie A ekiplerinden Vanoli Basket Cremona takımında forma giyen 1990 doğumlu, 1,96 boyundaki Drew Crawford ile 1 yıllık anlaşmaya varmıştır. Crawford, geçtiğimiz sezon 34 maçta forma giyerek 17,8 sayı, 4,2 ribaund, 1,9 asist ortalamaları ile sezonu tamamlamıştır" ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Drew Crawford Gaziantep Basketbol Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi İtalya Basketbol Serie A

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