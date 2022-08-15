Gaziantep Basketbol'un sağlığı Medical Point Gaziantep'e emanet

İSTANBUL (AA) - Geçen sezon ING Basketbol Süper Ligi’nde play-off çeyrek final oynayan Gaziantep Basketbol Takımı, yeni sezon kamp hazırlıkları öncesinde Medical Point Gaziantep Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.

Medical Point Gaziantep Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, kırmızı siyahlıların sağlık kontrolleri kulübün sağlık sponsoru olan Medical Point Gaziantep Hastanesi'nde yapıldı.

Yeni transferlerinde yer aldığı sağlık kontrolüne A Takımdan 13 basketbolcu katıldı.

Detaylı kan tetkikleri yapılan sporcular, iç hastalıkları ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolü, PCR, Antijen, EKG ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Basketbol Takımı Menajeri Öner Duruk, 3 sporcunun uçak biletindeki aksaklık nedeniyle sağlık kontrolüne katılamadığını belirtti.

A takımdan 13 sporcunun kontrolden geçtiğini, takımın 21 Ağustos’ta Bolu’ya gideceğini paylaşan Duruk, şunları kaydetti:

"Bolu’da yeni sezon kamp hazırlıklarına başlayacağız. Sporcular sağlık yönünden gayet iyi durumdalar. Takımda pozitif bir ortam var. Umarım sağlıklı ve huzurlu bir şekilde bu sezonu tamamlarız. Sporcuların kontrollerinden herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Hepsi çok iyi durumda. Medical Point Gaziantep Hastanesi’ne ekibine çok teşekkür ediyoruz."

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Erhan Yazıcı ise Medical Point ailesi olarak bugün Gaziantep Basketbol takımını ağırladıklarını söyledi.

Takımın sağlık sponsoru olduklarını aktaran Yazıcı, "Basketbolcuların kalp muayenelerini yaptık. Kontroller gayet iyi geçti. Hepsinin sağlığı yerinde. sağlıklı ve sakatlıksız bir sezon geçirmelerini diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Basketbol takımının sağlık kontrolünün başarıyla gerçekleştiğini aktaran İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Çakır’da sporcuların PCR, kan tahlilleri, antijen ve antikor gibi testlerden geçtiğini belirterek, yeni sezonda takıma başarılar diledi.

