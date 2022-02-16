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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, su kullanımındaki KDV oranını yüzde 1'e düşürdü

16.02.2022 20:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, su kullanımındaki KDV oranını yüzde 1'e düşürdü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) Genel Müdürlüğü, su kullanımındaki KDV oranını yüzde 8'den yüzde 1'e düşürdü.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, GASKİ Genel Müdürlüğü 14 Şubat Pazartesi gününden geçerli olmak üzere su fiyatlarındaki KDV'de indirime gitti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GASKİ Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler, enflasyonla mücadele kapsamında alınan kararla birlikte su bedellerindeki KDV'yi yüzde 8'den yüzde 1'e indirdiklerini belirterek, "14 Şubat 2022 Pazartesi'nden itibaren mesken, işyeri, sanayi, inşaat başta olmak üzere bütün abone türlerinde yeni fiyat uygulamasına geçtik." ifadelerini kullandı.

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