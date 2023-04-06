YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep Büyükşehir, deprem müzesi için çalışmalara başladı

Gaziantep Büyükşehir, deprem müzesi için çalışmalara başladı

06.04.2023 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yaşanan deprem afetinin meydana getirdiği yıkımı tüm gerçekliğiyle yansıtacak, depremin unutulmaması ve tedbirlerin önemini aktaracak Deprem Müzesi için çalışmalara başladı.

Gaziantep Büyükşehir, deprem müzesi için çalışmalara başladı

Kahramanmaraş merkezli şiddetli depremlerden en yoğun hasarı alan Nurdağı’nda yapılacak Deprem Müzesi, içinde depremde kaybedilen vatandaşların anılarını yaşatırken, deprem konusunda eğitimler de verecek. Deprem Müzesi, deprem afetini bir kez daha anlatırken dersler çıkarılmasını sağlayacak, afetin gelecek nesillere en iyi şekilde aktarılacak deneyim ve eğitim merkezi olacak.

Vatandaşlar Öğrenciler ve bilim dünyasından insanları buluşturacak müzede deneyimleme, eğitim, anma ve kütüphane araştırma merkezi yer alacak.

Bölgenin içinde bulunduğu jeolojik yapı ve yaşanan sismolojik olayın vatandaşların anlayacağı şekilde anlatılacağı müze için yıkılmış, hasarlı ve ayakta kalan binaları kapsayan Nurdağı ilçe merkezinde 10 bin metrekarelik alan belirlendi. Alanda deprem simülasyonlarıyla deprem anı ve sonrası yapılması gerekenlerde vatandaşlara aktarılacak.

GÜRSEL: “DENEYİM VE EĞİTİM MERKEZİ OLACAK”

Yürütülen müze çalışmaları hakkında bilgi veren Büyükşehir Belediyesi İmar Daire Başkanlığı Koruma Uygulama ve Denetim Şube Müdürü Serdar Murat Gürsel, depremin yaralarının sarılmasının ardından yeni bir fikir olarak müzenin ortaya çıktığını belirterek, “Burada yaşanılan kayıplarımızın anılarını, depremin ortaya çıkardığı mekânsal, fiziksel görüntüleri, yaşanan depremle oluşan bütün tahribatı ve bunun neticesinde daha doğrusu için nasıl yapım tekniklerinin kullanılması gerektiği hakkında bir deneyim ve eğitim merkezi olacak deprem müzesi fikri ön plana çıktı. Depremde yaşanan kayıplar, kayıplarımızın anıları, depremin oluşturduğu mekânsal tahribat ve bunun neticesinde daha doğru yapım teknikleri, olayın jeolojik ve sismolojik hikayesini anlatacak noktalar oluşacak. Simülasyonlarla oraya gelecek vatandaşların ne yapması gerektiğini anlatan çok güzel bir deneyim merkezi kuruyor olmanın heyecanı yaşıyoruz” dedi.

11 il içerisinde depremde oransal olarak en fazla kaybın Nurdağı’nda yaşandığını söyleyen Gürsel, “Bu müzenin Nurdağı’nda yapılması bize en doğru fikir olarak geldi. Bununla ilgili toplantı ve deneyim paylaşımı, sözlü arşiv çalışmaları devam ediyor. Bu hususla anlatılacak her şeyi almayı hedefliyoruz. Müzenin yapımıyla beraber herkesin bu konuda dersler çıkartacağı, bütün vatandaşların, okullardaki öğrencilerin, Türkiye’nin tüm bölgelerinden bölgemize gelecek vatandaşların burayı ziyareti ile bu anma ve deneyimleme merkezi olan müzemize bekleyeceğiz. Burada dersler çıkartarak gelecek nesillere işin doğrusu nasıl yapılır konusunda göstermek adına güzel bir proje olacağına inanıyorum" diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gaziantep'te yetim anneleri afetzedelerin yüzünü güldürmek için işbaşı yaptıGaziantep'te yetim anneleri afetzedelerin yüzünü güldürmek için işbaşı yaptı
Meteorolojiden Kars için fırtına uyarısıMeteorolojiden Kars için fırtına uyarısı
Amasya’da liselilerin yaptığı elektrikli araç TEKNOFEST’te yarışacakAmasya’da liselilerin yaptığı elektrikli araç TEKNOFEST’te yarışacak
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep

Gaziantep Namaz Vakitleri 6 Nisan Perşembe

İmsak
04:40
Sabah
06:03
Öğle
12:38
İkindi
16:14
Akşam
19:03
Yatsı
20:21

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler 6 Nisan Perşembe

Atıcı eczanesi
Islahiye
Oral eczanesi
Nizip
Saglik eczanesi
Oguzeli
Aydogan eczanesi
Sahinbey
Düztepe eczanesi
Sahinbey
Yavuzeli eczanesi
Yavuzeli
Cevizli eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Astrolog Rezzan Kiraz'ın sözleri gündem olunca paylaştı! "Ya seçimi Kılıçdaroğlu..."

Astrolog Rezzan Kiraz'ın sözleri gündem olunca paylaştı! "Ya seçimi Kılıçdaroğlu..."

Oğulları merak edildi! Gözlerden uzak büyüyor

Oğulları merak edildi! Gözlerden uzak büyüyor

Termos, çadır, kamp sandalyesi... Kamp ekipmanlarında indirim

Termos, çadır, kamp sandalyesi... Kamp ekipmanlarında indirim

Armağan Çağlayan'a anlattı! "Bana maaş sorulunca..."

Armağan Çağlayan'a anlattı! "Bana maaş sorulunca..."

Akılalmaz görüntüler! Kızının cansız bedeninin üzerinden böyle atladı

Akılalmaz görüntüler! Kızının cansız bedeninin üzerinden böyle atladı

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.