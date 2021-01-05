Gaziantep Büyükşehir geleceğe nefes veriyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan “Yeşil Şehirler Huzurlu Nesiller” Projesi’nin 7’nci etabı kapsamında Şehirgösteren Mahallesi’nde karaçam ağacı dikildi.

Gelecek nesillere daha yaşanabilir ve temiz bir Gaziantep bırakmak için çalışmalarına devam eden Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, şehri yeşile boyuyor. Bu kapsamda başlatılan hayırseverler, sivil toplum kuruluşlarıyla şehrin içinde belirlenen 14 noktasında ağaçlandırılmasını amaçlayan Yeşil Şehirler Huzurlu Nesiller Projesi’nin 7’nci etabı Şehitkamil İlçesi’ne bağlı Şehirgösteren Mahallesi’nde gerçekleşti. Kaplan Kardeşler Halı Sanayi Ltd. Şti. ile imzalanan protokol kapsamında, 22 bin 382 metrekare alanda yapılan yeşillendirme çalışmasıyla 887 karaçam ağacı toprakla buluştu. Ağaçlandırma törenine Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi Halı Sektör Kurulu Başkanı Selahattin Kaplan ve Gaziantep Ticaret Borsası Yönetim Başkanı Mehmet Akıncı katıldı.

Ağaç dikimi sonrası Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül ve Gaziantep Ticaret Borsası Yönetim Başkanı Mehmet Akıncı arasında şehir merkezinde yürütülen ağaçlandırma çalışması için işbirliği protokolü imzalandı. Protokolle birlikte Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Ticaret Borsası proje kapsamında Yeşil Şehirler Huzurlu Nesiller Projesi’yle belirlenen alanlardan birinin yeşillendirmesini beraber yapacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ağaç dikim töreninde yaptığı konuşmada dikimlerde büyük ve aromatik ağaçlara, toprağın özelliğine ve iklime dikkat edildiğini belirterek, “Sumak, nar başta olmak üzere bütün ağaçları ekiyor, genişletiyor ve şehri yeşile boyuyoruz. Pandemi sürecinde, yeşil toplumun psikolojisi üzerinde birer ilaç. Bu yaptığımız çok doğru bir iş ve Gaziantep Modeli. Aslında model birlikte iş yapma, kardeşlik modeli. Hayırseverlerimiz bir yandan makinalarını çalıştırıp istihdam üretiyor, ABD başta olmak üzere ihracat yapıyor, bir taraftan da okul yapıyor, ağaç dikip orman kuruyor. Pandemide maskeler bir sonuç. Bundan kurtulmak istiyorsak yeşil ekonomi diyoruz. Artık toprağı, suyu, havayı korumamız lazım. Bugünleri kurak geçiriyoruz. Düzbağ olmasaydı su sıkıntısı çekecektik. 2 yılda projeyi tamamladık. Su hayat ve rahmettir. Ekolojiyi bozmamamız lazım. Şehirler, ulaşım, sanayi kirletiyor. Çevre projelerini güçlendirerek bu kirliliği azaltıyor, bitaraftan da ‘Yeşil Şehirler Huzurlu Nesiller’ diyoruz. Rabbim bu fidanları ormana dönüştürsün, şifasını göndersin” diye konuştu.

Şehirde kiminle konuşulursa daha fazla yeşil alan istediğini aktaran Gaziantep Valisi Davut Gül ise “Orman genel Müdürlüğü ağaçlandırmaya uygun bütün şehir dışındaki alanları ağaçlandıracak. Büyükşehir başta olmak üzere belediyelerimiz zamandan kazandıran büyük ağaçlar dikiyor. Hayırseverlerimizin sahiplenip yaptığı şey çözümün bir parçası olmaları ve katkı sağlamaları” dedi.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer ise yaptığı konuşmada bu törenlerin anlamının büyük olduğunu ifade ederek şunları söyledi: “Ağaç dikiminde ilk Hitit Kapısı’ndaydım. Aradaki dikimlere katılamadım ama adıma ağaçlar dikildi. Şehrin etrafına dikilen ağaçlar önemli ama şehrin içerisine dikilen büyük ağaçlar dikmek, şehri yeşillendirmek açısından çok önemli. 25- 30 yıl önce biraz daha önem versek, parklara daha büyük ağaçlar dikmeye çalışsaydık şehrin görüntüsü hem yukardan hem aşağıdan çok farklı olurdu.”

Türkiye İhracatçılar Meclisi Halı Sektör Kurulu Başkanı Selahattin Kaplan’da ağaçlandırma imkanı sağladığı için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

