YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep çevre denetiminde Türkiye birincisi oldu

Gaziantep çevre denetiminde Türkiye birincisi oldu

GAZİANTEP HABERLERİ  | 11.11.2020 17:11 | Son Güncelleme

Gaziantep çevre denetiminde Türkiye birincisi oldu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen 2020 yılının 10 aylık döneminde 2 bin 174 çevre denetimi ile Türkiye'de ilk sırada yer aldı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, en fazla denetimin yapıldığı Gaziantep'i, 2 bin 81 denetimle İzmir, 2 bin 6 denetimle İstanbul, 1994 denetimle Ankara ve 1578 denetimle Kocaeli takip etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Alan, mesai mefhumu gözetmeksizin sahada denetimler gerçekleştirdiklerini, tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde de buna devam ettiklerini belirtti.

Bu sayede Gaziantep'in denetimlerde Türkiye birincisi olduğunu dile getiren Alan, başarıda emeği geçenleri tebrik etti.

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 1200'ün üzerindeki endüstriyel tesisleri, küçükbaş, büyükbaş hayvan çiftlikleri ve kümes hayvancılığıyla ilgili tarımsal faaliyetleri, zeytinyağı gibi çevresel sorunlara neden olabilecek küçük-büyük ne kadar işletme varsa tamamını denetlediklerini aktaran Alan, "Hedefimiz çevre ve diğer şehircilik konularında Gaziantep'i Türkiye'de ortalamaların üstünde tutmak. Bunun için bütün ekip arkadaşlarımızla çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Koronavirüs aşısında beklenmeyen yan etki! Tüm çalışmalar durdu Koronavirüs aşısında beklenmeyen yan etki! Tüm çalışmalar durdu
Dünya mutfakları bu lezzet için sıra bekliyorDünya mutfakları bu lezzet için sıra bekliyor

Gaziantep Namaz Vakitleri 11 Kasım Çarşamba

İmsak
05:36
Sabah
06:58
Öğle
12:20
İkindi
15:07
Akşam
17:31
Yatsı
18:48

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler11 Kasım Çarşamba

Emek Ensar Eczanesi
Sehitkamil
Erdoğan Eczanesi
Sehitkamil
Karşıyaka Sibel Eczanesi
Sehitkamil
Merve Şehir Eczanesi
Sehitkamil
Şeker Eczanesi
Sehitkamil
Birlik Eczanesi
Sahinbey
Deveci Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.