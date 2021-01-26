Gaziantep'e Benfica'dan stoper geliyor!

Gaziantep FK, Benfica'dan German Conti'nin transferinde sona geldi.

Arjantin basınından Uno Santa Fe'nin haberine göre; German Conti transferi konusunda büyük ölçüde sağlanan anlaşmanın son bir görüşme ile resmi anlamda neticeye kavuşturulması bekleniyor. Ülkesi Arjantin'den de teklifler alan oyuncunun transferi adına en avantajlı kulüp olarak Gaziantep FK gösterilmekte.

26 yaşındaki Arjantinli stoper, 2018'de 3.5 milyon Euro karşılığında Colon'dan Benfica'ya transfer olmuştu. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Meksika ekibi Atlas'a kiralanan Conti, bu kış transfer döneminde Benfica'ya geri dönerken kısa süre içerisinde Gaziantep FK'ya transfer olması bekleniyor. [Gaziantep Telgraf]

