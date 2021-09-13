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Gaziantep FK 2-0 Antalyaspor (Maç sonucu)

13.09.2021 22:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep FK, sahasında ağırladığı Antalyaspor'u Muhammet Demir ve Hamza Mendyl'in golleriyle 2-0 mağlup etti.

Gaziantep FK 2-0 Antalyaspor (Maç sonucu)

Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-0'lık skorla kazandı.

Gaziantep'e galibiyeti getiren golleri 54. dakikada penaltıdan Muhammet Demir ve 90+9. dakikada Hamza Mendyl attı.

Erol Bulut yönetiminde ligdeki ilk galibiyetini alan Gaziantep FK, puanını 4'e yükseltti. Antalyaspor ise bu mağlubiyetle birlikte 4 puanda kaldı.

Gaziantep FK, gelecek hafta Sivasspor deplasmanına gidecek. Antalyaspor ise sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.

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Anahtar Kelimeler:
Antalyaspor Gaziantep FK
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