Gaziantep FK 2-0 Antalyaspor (Maç sonucu)

Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-0'lık skorla kazandı.
Gaziantep'e galibiyeti getiren golleri 54. dakikada penaltıdan Muhammet Demir ve 90+9. dakikada Hamza Mendyl attı.
Erol Bulut yönetiminde ligdeki ilk galibiyetini alan Gaziantep FK, puanını 4'e yükseltti. Antalyaspor ise bu mağlubiyetle birlikte 4 puanda kaldı.
Gaziantep FK, gelecek hafta Sivasspor deplasmanına gidecek. Antalyaspor ise sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.
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