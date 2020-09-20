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Gaziantep FK 2-2 Fatih Karagümrük | MAÇ SONUCU

GAZİŞEHİR GAZİANTEP HABERLERİ  | 20.09.2020 21:14 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 2. haftasında Fatih Karagümrük, Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda konuk olduğu Gaziantep FK karşısında 90+5'te bulduğu golle mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Gaziantep FK 2-2 Fatih Karagümrük | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 2. haftasında Gaziantep FK ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi.

Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibin gollerini Kana Biyik ile Andre kaydederken, deplasman takımının sayıları Zukanovic ve Mevlüt Erdinç'ten geldi.

Bu skorun ardından Gaziantep FK ilk puanını hanesine yazdırırken, Fatih Karagümrük puanını 4'e yükseltti.

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