Gaziantep FK 2-2 Fatih Karagümrük | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 2. haftasında Gaziantep FK ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi.
Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.
Ev sahibi ekibin gollerini Kana Biyik ile Andre kaydederken, deplasman takımının sayıları Zukanovic ve Mevlüt Erdinç'ten geldi.
Bu skorun ardından Gaziantep FK ilk puanını hanesine yazdırırken, Fatih Karagümrük puanını 4'e yükseltti.
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