Gaziantep FK 4-1 Altay (Maç sonucu)

Süper Lig'de 8. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK, Altay'ı ağırladı.

Gaziantep Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Gaziantep FK'nın 4-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 52. (p) ve 61. dakikalarda Maxim, 57. dakikada Merkel ile 73. dakikada Dicko attı. Altay'ın tek sayısını ise 63. dakikada Erhan Çelenk kaydetti.

Bu sonucun ardından son 3 maçta 2. galibiyetini alan Gaziantep FK, 11 puanla 12. sırada yer aldı. 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Altay ise 15 puanla 5. sırada yer aldı.

Gaziantep FK, milli ara sonrasında Hatayspor deplasmanına gidecek. Altay ise Karagümrük'ü ağırlayacak.

