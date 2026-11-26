Gaziantep FK ve Amed Sportif Faaliyetler, 28 Kasım 2026 saat 19:00'da Gaziantep Stadyumu'nda Trendyol Süper Lig mücadelesinde karşı karşıya geliyor.
Gaziantep FK, son 5 maçında 4 mağlubiyet alarak zorlu günler geçiriyor. Amed Sportif Faaliyetler ise son 5 maçında 3 galibiyetle öne çıkıyor.
Gaziantep FK (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 5 mağlubiyet alırken 2 gol atıp 10 gol yedi. Ligde 8 puanla 16. sırada.
Amed Sportif Faaliyetler (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 11 gol atıp 8 gol yedi. Ligde 23 puanla 4. sırada.
Gaziantep FK, evinde oynayacağı bu karşılaşmaya zorlu bir form süreciyle çıkacak. Takım, savunma anlamında yaşadığı problemlerle dikkat çekiyor.
Gaziantep FK kadrosunda Nazım Sangare (Sakat - Sırtından Sakat), Fuat Bavuk (Sakat - Aşil Tendonu Sakatlığı), Kacper Tobiasz (Sakat - Arka Adalesinden Sakat) ve Myenty Abena (Şüpheli) yer almıyor.
Amed Sportif Faaliyetler kadrosunda Samuel Ballet (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı), Ermal Krasniqi (Sakat) ve Lumbardh Dellova (Sakat - Karın Kası Sakatlığı) yer almıyor.
Gaziantep FK kadrosunda en çok gol atan oyuncu 2 golle Kacper Kozlowski, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Alexandru Maxim. Amed Sportif Faaliyetler kadrosunda en çok gol atan oyuncu 10 golle Gift Orban, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Ermal Krasniqi.
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