Trendyol Süper Lig Gaziantep FK Cumartesi 19:00 Amed Sportif Faaliyetler

Gaziantep FK ve Amed Sportif Faaliyetler, 28 Kasım 2026 saat 19:00'da Gaziantep Stadyumu'nda Trendyol Süper Lig mücadelesinde karşı karşıya geliyor.

Gaziantep FK, son 5 maçında 4 mağlubiyet alarak zorlu günler geçiriyor. Amed Sportif Faaliyetler ise son 5 maçında 3 galibiyetle öne çıkıyor.

Lig Durumu Gaziantep FK 16. Trendyol Süper Lig O 12 G 2 B 2 M 8 P 8 9 Attığı Gol 20 Yediği Gol -11 Averaj Amed Sportif Faaliyetler 4. Trendyol Süper Lig O 12 G 7 B 2 M 3 P 23 28 Attığı Gol 17 Yediği Gol +11 Averaj Gol Durumu (Toplam) Gaziantep FK 9 / 20 Amed Sportif Faaliyetler 28 / 17 İç Saha / Deplasman Performansı GF Gaziantep FK İç saha Oynanan Maç 6 G / B / M 0 / 2 / 4 Gol 3 – 11 AS Amed Sportif Faaliyetler Deplasman Oynanan Maç 5 G / B / M 1 / 2 / 2 Gol 9 – 11

Gaziantep FK (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 5 mağlubiyet alırken 2 gol atıp 10 gol yedi. Ligde 8 puanla 16. sırada.

Amed Sportif Faaliyetler (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 11 gol atıp 8 gol yedi. Ligde 23 puanla 4. sırada.

Takımların güncel form bilgileri Gaziantep FK M M M M M tüm kulvarlar Gençlerbirliği 1-0 Gaziantep FK Trendyol Süper Lig M

Gaziantep FK 0-2 Kasımpaşa Trendyol Süper Lig M

Trabzonspor 2-0 Gaziantep FK Trendyol Süper Lig M

Etimesgut SK 0-4 Gaziantep FK Ziraat Türkiye Kupası G

Gaziantep FK 1-3 Erzurumspor FK Trendyol Süper Lig M Amed Sportif Faaliyetler M M G G G tüm kulvarlar Amed Sportif Faaliyetler 0-2 Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig M

Galatasaray 4-3 Amed Sportif Faaliyetler Trendyol Süper Lig M

Amed Sportif Faaliyetler 5-1 Eyüpspor Trendyol Süper Lig G

Samsunspor 1-2 Amed Sportif Faaliyetler Trendyol Süper Lig G

Amed Sportif Faaliyetler 1-0 Tümosan Konyaspor Trendyol Süper Lig G

Maç öncesi değerlendirme

Gaziantep FK, evinde oynayacağı bu karşılaşmaya zorlu bir form süreciyle çıkacak. Takım, savunma anlamında yaşadığı problemlerle dikkat çekiyor.

Eksik Oyuncular Gaziantep FK 4 eksik Nazım Sangare Fuat Bavuk Kacper Tobiasz Myenty Abena Amed Sportif Faaliyetler 3 eksik Samuel Ballet Ermal Krasniqi Lumbardh Dellova

Gaziantep FK kadrosunda Nazım Sangare (Sakat - Sırtından Sakat), Fuat Bavuk (Sakat - Aşil Tendonu Sakatlığı), Kacper Tobiasz (Sakat - Arka Adalesinden Sakat) ve Myenty Abena (Şüpheli) yer almıyor.

Amed Sportif Faaliyetler kadrosunda Samuel Ballet (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı), Ermal Krasniqi (Sakat) ve Lumbardh Dellova (Sakat - Karın Kası Sakatlığı) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Kacper Kozlowski Gaziantep FK 2 Gol 1 Asist Deian Sorescu Gaziantep FK 2 Gol 0 Asist Alexandru Maxim Gaziantep FK 0 Gol 2 Asist Serdar Dursun Gaziantep FK 1 Gol 0 Asist Gift Orban Amed Sportif Faaliyetler 10 Gol 4 Asist Dia Saba Amed Sportif Faaliyetler 6 Gol 1 Asist Samuel Ballet Amed Sportif Faaliyetler 4 Gol 1 Asist Ermal Krasniqi Amed Sportif Faaliyetler 1 Gol 2 Asist

Gaziantep FK kadrosunda en çok gol atan oyuncu 2 golle Kacper Kozlowski, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Alexandru Maxim. Amed Sportif Faaliyetler kadrosunda en çok gol atan oyuncu 10 golle Gift Orban, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Ermal Krasniqi.