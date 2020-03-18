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Gaziantep FK Ankaragücü maçına hazırlanıyor

GAZİANTEP HABERLERİ  | 18.03.2020 17:30 | Son Güncelleme

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig’in 27.

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig’in 27. haftasında sahasında karşılaşacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig’in 27. haftasında sahasında konuk edeceği Ankaragücü maçının hazırlıklarını tesislerinde sürdürüyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında basına ve taraftara kapalı gerçekleştirilen idman, yaklaşık 1,5 saat sürdü. Antrenmanın ilk bölümünde Teknik Direktör Marius Sumudica yönetiminde taktik idman yapılırken ikinci bölümde ise futbolcular çift kale maç oynadı.
Gaziantep ekibinin futbolcuları ve teknik heyeti antrenman öncesi Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 105. yıl dönümü münasebetiyle Türk bayrağı açarak hatıra fotoğrafı çektirdi.
Hakem Cüneyt Çakır
Gaziantep Kalyon Stadı’nda 21 Mart Cumartesi günü saat 14.00’da korona virüs tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak olan Gaziantep FK-MKE Ankaragücü maçının hakemi de belli oldu. Ligin alt sıralarını yakından ilgilendiren kritik maçın hakemi olarak FİFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır görev alacak. Çakır’ın yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

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