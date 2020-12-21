Gaziantep FK Başkanı Büyükekşi: "Rehavete kapılmayacağız"

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Lig'in 13. haftasında konuk ettikleri Fenerbahçe'yi 3-1 yendikleri için mutlu olduklarını ancak bundan sonraki süreçte asla rehavete kapılmayacaklarını bildirdi.

Büyükekşi, yazılı açıklamasında, Fenerbahçe karşısında net bir skor ve güzel bir futbolla kazandıklarını ifade etti.

Fenerbahçe'nin ülkenin en büyük camialarından birisi ve her zaman zorlu bir rakip olduğuna işaret eden Büyükekşi, şunları kaydetti:

"Biz rakibimize maçtan önce de sonra da büyük saygı gösterdik. Sahada da tatsız hiçbir olay yaşanmadan haklı bir galibiyet almayı başardık. Kendi evimizde en son Fenerbahçe'ye mağlup olmuştuk, bu karşılaşmayla birlikte o günün de rövanşını almış olduk. Galibiyetin getirdiği gurur sadece takımımızın değil, tüm Gazianteplilerindir. Şehrimize böylesi önemli bir maçta üç puan hediye ettiğimiz için çok mutluyuz. Ayaklarımız yere sağlam basmaya devam edecek, Gaziantep adının geçtiği her yerde olduğu gibi futbolda da en iyi yerlere gelmek istiyoruz."