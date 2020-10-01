Gaziantep FK Başkanı Büyükekşi'den transfer açıklaması:

GAZİANTEP (AA) - Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nün başkanı Mehmet Büyükekşi, transfer dönemi kapanmadan taraftarı mutlu edecek gelişmelerin olacağını ve herhangi bir aksilik olmaması halinde transferlerin en kısa sürede takıma katılacaklarını bildirdi.

Büyükekşi, yaptığı yazılı açıklamada, taraftarların transfer konusundaki beklentilerini bildiklerini ifade etti.

Güçlü bir takım oluşturmak adına hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacaklarına dikkati çeken Büyükekşi, şunları kaydetti:

"Taraftarlarımızın transfer konusundaki beklentilerini çok iyi biliyoruz. Bizler de kulübümüzün ve şehrimizin çıkarları doğrultusunda hareket etmek zorundayız. Bu takımın bir lirasını, bu şehirde yaşayan her vatandaşın parasıymış gibi düşünüyoruz. Şunun müjdesini vermek isterim ki transfer dönemi kapanmadan taraftarı mutlu edecek gelişmeler olacak. Herhangi bir aksilik olmaması halinde transferlerimiz en kısa sürede takıma katılacaklar. Bizleri gönülden seven, destekleyen ve dualarıyla her zaman yanımızda olan tüm taraftarlarımız içlerini rahat tutsunlar. Çünkü güçlü bir takımımız var ve yapılacak takviyelerle gücümüze güç katmaya devam edeceğiz. En kısa sürede resmi imzaları atıp kamuoyuyla paylaşacağız."