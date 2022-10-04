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Gaziantep FK bu sezon ilk kez sahasında taraftarıyla buluşacak

04.10.2022 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep FK bu sezon ilk kez sahasında taraftarıyla buluşacak

GAZİANTEP (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında 7 Ekim Cuma günü evinde Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Gaziantep FK, 140 gün sonra sahasında taraftarıyla buluşacak.

Gaziantep FK, bu sezon Kalyon Stadı'ndaki zemin yenileme çalışmaları nedeniyle iç saha maçlarını Yeni Hatay Stadı'nda oynadı.

Kırmızı-siyahlı ekip, Kalyon Stadı'ndaki çalışmanın tamamlanmasıyla 140 gün sonra evinde taraftarıyla bir araya gelecek.

Gaziantep ekibi, en son geçen sezonun son maçında 20 Mayıs'ta Çaykur Rizespor'u Kalyon Stadı'nda ağırlamıştı.

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