Gaziantep FK-Çaykur Rizespor maçında öyle bir penaltı pozisyonu yaşandı ki! Kimse ne olduğunu anlayamadı

Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep FK sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Mücadelede dakikalar 19'u gösterirken, oldukça ilginç bir olay yaşandı.
Çaykur Rizespor'da aut atışı kullanan Gökhan Akkan, topu savunmacısı Emirhan Topçu'ya bırakırken 23 yaşındaki oyuncu bir an eğilerek topu eliyle aut noktasına koydu.
Ev sahibi ekip oyuncuları ve tribünler yoğun tepki gösterirken hakem Ali Şansalan, topun oyunda olduğunu ve ceza sahası içinde elle oynama olduğuna hükmederek penaltı noktasını gösterdi.
Kaleci Gökhan Akkan hakeme "Ona bıraktım" şeklinde itirazda bulunsa da penaltı kararı değişmedi ve topun başına geçen Maxim, takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.
(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)