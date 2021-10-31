Gaziantep FK'da Ertuğrul Ersoy mağlubiyetin nedenini açıkladı

Gaziantep FK'nın savunma oyuncusu Ertuğrul Ersoy, Galatasaray karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Ertuğrul Ersoy "Maça savunma olarak iyi başladık. Hücumda Galatasaray'ın tehlikeli oyuncuları var. İlk yarı savunmada iyiydik. Son dakikada kontraysan kaybı ve ekstra bir vuruş oldu. Galatasaray bu golle içeri moralli girdi. İkinci yarıda golü ararken, Galatasaray da pozisyonlar buldu. Risk aldık ve ikinci golü yedik." dedi

Ertuğrul Ersoy "İyi bir mücadele verdik. Son iki haftaya göre daha iyiydik. Hocamızla iyi bir ivme içerisindeyiz, gelişim göstermeye başladık. Umarım daha da iyi olacak." diyerek sözlerini noktaladı.

