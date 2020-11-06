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Gaziantep FK'da Mirallas ve Muhammet Demir, Beşiktaş maçı sonrasında konuştu

GAZİŞEHİR GAZİANTEP HABERLERİ  | 06.11.2020 22:33 | Son Güncelleme

Gaziantep Fk oyuncuları Muhammet Demir ve Mirallas, Beşiktaş galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

Gaziantep FK'da Mirallas ve Muhammet Demir, Beşiktaş maçı sonrasında konuştu

Gaziantep Fk oyuncusu Kevin Mirallas, Beşiktaş galibiyetini değerlendirdi.

Kevin Mirallas açıklamasında; "Önemli olan takımımın kazanmasıydı. Takımım için çabaladım. Gol attım. Takımım kazandığı için mutluyum. Biz bugün iyi oynadık. Rakibimiz de çok iyi oynadı. 1-1 için çok efor sarf ettiler ama kazandık. Beşiktaş büyük bir takım ama biz de Gaziantep'iz, büyük takımız. Burada kolay kaybetmek istemiyoruz." dedi.

Gaziantep Fk oyuncusu Muhammet Demir, Beşiktaş galibiyetini değerlendirdi.

Muhammet Demir açıklamasında; "Gaziantep'te iyi bir ortamımız var. Bazen olumsuzluklar oluyor. Virüs nedeniyle yabancılar ailelerinin yanına gidemiyorlar. Bu da sahaya yansıyor. Kompakt futbol olmuyor. Maçtan önce bunu konuştuk. Geçen sezon da burada birlikte oynayınca neler yapabileceklerimizi göstermiştik. Bizim için kritik bir maçtı. Sonraki maçlarımız direkt rakiplerimizle. 3 puan almak bizim için önemliydi." dedi.

Gaziantepli Muhammet Demir açıklamasında; "Tuhaf ama tarif edilemez, güzel duygular. Uzun senelerdir buradayım. Beni seviyorlar, onlar da beni seviyor. Bu renkleri seviyorum nedense. Burayla değişik bir bağım var. Evim gibi hissediyorum." dedi.

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