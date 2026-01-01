SPOR

Gaziantep FK'da şok ayrılık! Badou Ndiaye ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekibi Gaziantep FK, tecrübeli orta saha oyuncusu Badou Ndiaye ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Bu sürpriz ayrılık, teknik direktör Burak Yılmaz'ın göreve gelmesinin ardından yaşanan ilk büyük değişiklik olarak dikkat çekiyor.

Burak Yılmaz'ın takımında beklenmedik gelişme

Gaziantep FK, sezonun ilk yarısının sona ermesiyle birlikte kadrosunda revizyona gitti. Teknik direktör Burak Yılmaz'ın göreve gelmesinin ardından beklenen hamlelerden ilki gerçekleşti ve Senegalli orta saha oyuncusu Badou Ndiaye ile yollar ayrıldı. Kulüp, bu ayrılığı Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) resmen bildirdi.

KARŞILIKLI FESİH GERÇEKLEŞTİ!

2024 yılından bu yana Gaziantep FK forması giyen 35 yaşındaki Ndiaye'nin sözleşmesi sezon sonunda sona erecekti. Ancak, kulüp yönetimi ve oyuncu arasındaki görüşmeler sonucunda sözleşmenin karşılıklı olarak feshedilmesine karar verildi. Bu karar, hem taraftarlar hem de spor kamuoyu için sürpriz oldu. Zira Ndiaye, takımın önemli oyuncularından biri olarak kabul ediliyordu.

Burak Yılmaz'ın göreve geri gelmesinin ardından ilk maçında Başakşehir'e mağlup olan Gaziantep FK'da bu ayrılık, yeni bir başlangıcın işareti olarak yorumlanıyor. Yılmaz'ın, takımın oyun sisteminde ve kadro yapısında değişiklikler yapması bekleniyor. Badou Ndiaye'nin ayrılığıyla orta sahada doğan boşluğun nasıl doldurulacağı ise merak konusu. Kulüp yönetiminin devre arası transfer döneminde bu bölgeye takviye yapması bekleniyor.

Badou Ndiaye, Gaziantep FK formasıyla çıktığı maçlarda gösterdiği performansla taraftarların sevgisini kazanmıştı. Tecrübeli oyuncunun ayrılığı, takımın orta saha dinamiğini nasıl etkileyeceği ilerleyen günlerde daha net anlaşılacak. Gaziantep FK yönetiminin, Ndiaye'nin yerini dolduracak bir oyuncu arayışına şimdiden başladığı belirtiliyor.

Badou Ndiaye'nin Gaziantep FK'dan ayrılması, Süper Lig'de devre arası transfer döneminin başlamasıyla birlikte yaşanan ilk önemli ayrılıklardan biri oldu. Gaziantep FK'nın bu sürpriz kararı sonrası, takımın geleceği ve Burak Yılmaz'ın yapacağı hamleler merakla bekleniyor. Ndiaye'nin kariyerine hangi takımda devam edeceği ise henüz belirsizliğini koruyor.

