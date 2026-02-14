İmparator Fatih Terim'den dijital miras! Paylaştığı video heyecan yarattı... Kendi YouTube kanalını kuruyor

Türk futbolunun yaşayan efsanelerinden 'İmparator' Fatih Terim, kariyerini ve anılarını dijital dünyaya taşıyor. Resmî sosyal medya hesaplarından “Hani derler ya çok yakında” notuyla bir video paylaşan deneyimli teknik adamın yeni hamlesi büyük heyecan yarattı.

MYNET ÖZEL | Ersel Yıldırım

Özel bir projeyle kamuoyunun karşısına çıkacağının sinyalini veren deneyimli çalıştırıcı paylaşımına eklediği kum saati ile göz kırpma emojileriyle heyecanı zirveye taşıdı.

MOTTOSU BİLE BELLİ: YENİ NESLE PUSULA!

İmparator, yeni vizyonunu şu sözlerle özetledi:

"Buradaki mottom, yeni nesle pusula olmak ve geleceğe bir miras bırakmak."

MYNET ÖZEL | FATİH TERİM YOUTUBE KANALI AÇIYOR

Galatasaray ve A Milli Takım ile sayısız zafere imza atan deneyimli teknik adamın yeni hamlesinin ne olacağı merak konusu olurken, Terim'in kendi YouTube kanalını açmaya hazırlandığı öğenildi.

'DİJİTAL MİRAS' NİTELİĞİ TAŞIYACAK

Terim’in bu adımı, sadece bir sosyal medya hamlesi değil; aynı zamanda kariyerine dair bilinmeyenleri, soyunma odası anılarını, büyük turnuva hikâyelerini ve futbol felsefesini doğrudan kendi ağzından aktaracağı bir dijital arşiv niteliği taşıyacak.

Türk futbol tarihinde hem kulüp hem milli takım düzeyinde sayısız başarıya imza atan Terim’in bu hamlesi, spor camiasında şimdiden büyük heyecan yarattı.