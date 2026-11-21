Gaziantep FK'de yeni bir dönem başlarken Volkan Demirel'in ilk sınavı Ankara'da verildi. Kırmızı-siyahlı ekip, zorlu deplasmanda aradığı sonucu bulamadı.

GENÇLERBİRLİĞİ'NE GALİBİYETİ GETİREN GOL TRAORE'DEN

Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren gol, henüz 9. dakikada geldi. Oğulcan Ülgün'ün orta sahadan başlattığı atakta topla buluşan Adama Traore, kaleciyi geçerek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Erken gelen golün ardından beraberlik için baskısını artıran Gaziantep FK, rakip kalede etkili olmaya çalıştı. Ancak kırmızı-siyahlılar, kalan dakikalarda aradığı golü bulamayınca mücadele Gençlerbirliği'nin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

VOLKAN DEMİREL İLK SINAVINDAN PUAN ÇIKARAMADI

Gaziantep FK'nin başındaki ilk karşılaşmasına çıkan Volkan Demirel, takımının mağlubiyetine engel olamadı. Bu sonuçla 8 puanda kalan Gaziantep temsilcisi, yeni teknik direktörüyle başladığı döneme istediği gibi bir giriş yapamadı.

Teknik direktör Bernd Storck yönetimindeki Gençlerbirliği ise aldığı üç puanla puanını 14'e yükseltti.