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Gaziantep FK'dan TFF'nin kural hatası kararına tepki

GAZİŞEHİR GAZİANTEP HABERLERİ  | 13.02.2020 20:55 | Son Güncelleme

Gaziantep Futbol Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun Süper Lig'deki Gençlerbirliği ile yaptıkları maçta kural hatası olmadığına karar vermesine tepki gösterdi.

Gaziantep FK'dan TFF'nin kural hatası kararına tepki

Kulüpten yapılan açıklamada, ligin 19. haftasında yaptıkları karşılaşmada kural hatası olduğu gerekçesiyle TFF’ye başvurdukları hatırlatıldı.

Ancak yapılan değerlendirme neticesinde kural hatası olmadığı ve maçın tekrar edilmeyeceği yönünde TFF yönetimince karar alındığı anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu üzücü kural hatasının üzerinden haftalar geçmesine rağmen devam eden fikstürümüzde oynadığımız maçlardaki hakem hatalarının da sürmesi kulübümüzü hem maddi hem de manevi olarak zararlara uğratmaya devam etmektedir. Türk futbolunun bir an önce içinde bulunduğu bu üzücü durumdan çıkmasını ümit etmekteyiz. Kulüp olarak takımımızın haklarını sonuna kadar korumak adına Tahkim Kuruluna başvuru yapacağımızı ve hukuki haklarımızı kullanacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep FK tff kural hatası Gençlerbirliği

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