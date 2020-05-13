Gaziantep FK'de Kovid-19 testlerinin sonucu belli oldu!

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin sonucunun negatif çıktığı bildirildi.
Kulübün açıklamasına göre, Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü tarafından futbol takımına ve personele dün uygulanan testlerin sonuçları belli oldu.Sonuçlarda herhangi bir pozitif vakaya rastlanmadı.
Nenad Bjelica F.Bahçe ile görüştüğünü açıkladı!
Kulüp başkanı istifa etti
Kamerun'da ligler tescil edildi
Hüseyin Çimşir'den psikolojik kondisyon
Fenerbahçeli yöneticinin testi pozitif çıktı
Cengiz'in durumuyla ilgili yeni açıklama
Beşiktaş'tan ligler hakkında açıklama
Muslera imzayı atıyor!
Trabzonspor, test sonuçlarını açıkladı
Zlatan Ibrahimovic karantinaya alındı!
Beşiktaş yeniden teste girecek
Genç futbolcu hayatını kaybetti
F.Bahçe sorusuna yanıt
Okuyucu Yorumları 0 yorum