SPOR

77
72
51
50
49
48
42
42
42
40
40
40
37
37
34
34
31
19
0
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Gaziantep FK deplasmanı öncesi Fenerbahçe'de moralleri bozan haber! 4 isim kadroya dahil edilmedi

Gaziantep FK deplasmanı öncesi Fenerbahçe'de moralleri bozan haber! 4 isim kadroya dahil edilmedi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
25.04.2025 20:59
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de heyecan 33. hafta mücadeleleri ile sürerken geçtiğimiz hafta kaybettiği 2 puanla şampiyonluk yarışında büyük yara alan Fenerbahçe, Gaziantep FK'ya konuk oluyor. Mücadele öncesi Sarı-Lacivertliler'in kamp kafilesi belli olurken 4 isim kadroya yazılmadı. İşte detaylar...

Gaziantep FK deplasmanı öncesi Fenerbahçe'de moralleri bozan haber! 4 isim kadroya dahil edilmedi

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin oynanmasına kısa bir süre kala Sarı-Lacivertliler'in kamp kadrosu belli oldu.

3 İSİM YOK

napolinin-allan-saint-max-488

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Allan Saint-Maximin, Mert Müldür ve Sofyan Amrabat'ın hafif sakatlıkları nedeniyle kadroya alınmadığı belirtildi.

Tedavisi süren Mert Hakan Yandaş'ın da kamp kadrosuna dahil edilmediği aktarıldı.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN GAZİANTEP KAFİLESİ:

İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Engin Can Biterge, Bright Osayi-Samuel, Burak Kapacak, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Diego Carlos, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Fred, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Filip Kostic, Dusan Tadic, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri, Edin Dzeko, Cenk Tosun.

Screenshot_2

Canlı Skor

Türkiye Kupası finalinin yeri belli oldu!Türkiye Kupası finalinin yeri belli oldu!
Kobe Bryant'ın ilk formasına servet ödendi!Kobe Bryant'ın ilk formasına servet ödendi!
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep FK Sakatlık son dakika fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul için yeni deprem tahmini! Üşümezsoy ilk kez açıkladı

İstanbul için yeni deprem tahmini! Üşümezsoy ilk kez açıkladı

İstanbul'da peş peşe depremler! Artçılar sürüyor

İstanbul'da peş peşe depremler! Artçılar sürüyor

Türkiye Kupası finalinin yeri belli oldu!

Türkiye Kupası finalinin yeri belli oldu!

Teknik direktör Bülent Uygun'un kızı vefat etti!

Teknik direktör Bülent Uygun'un kızı vefat etti!

Tarih yazmaya devam ediyorlar! Trabzonspor U19 takımı finalde

Tarih yazmaya devam ediyorlar! Trabzonspor U19 takımı finalde

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Mynet kullanıcılarına özel! Geri ödeme yok, kolay ve hızlı başvuru...

Mynet kullanıcılarına özel! Geri ödeme yok, kolay ve hızlı başvuru...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Camper'ın en çok satan modeli! Kısa süreliğine indirimde, kaçırmayın

Camper'ın en çok satan modeli! Kısa süreliğine indirimde, kaçırmayın

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.