Gaziantep FK deplasmanı öncesi Fenerbahçe'de moralleri bozan haber! 4 isim kadroya dahil edilmedi

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin oynanmasına kısa bir süre kala Sarı-Lacivertliler'in kamp kadrosu belli oldu.

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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Allan Saint-Maximin, Mert Müldür ve Sofyan Amrabat'ın hafif sakatlıkları nedeniyle kadroya alınmadığı belirtildi.

Tedavisi süren Mert Hakan Yandaş'ın da kamp kadrosuna dahil edilmediği aktarıldı.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN GAZİANTEP KAFİLESİ:

İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Engin Can Biterge, Bright Osayi-Samuel, Burak Kapacak, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Diego Carlos, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Fred, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Filip Kostic, Dusan Tadic, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri, Edin Dzeko, Cenk Tosun.